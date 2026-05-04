Detienen en Colombia al presunto asesino de Ambrosio, el cuponero de la sierra de Cádiz que recibió 70 puñaladas

La Guardia Civil ha finalizado en Colombia la investigación por el asesinato de Ambrosio, un vendedor de cupones de la ONCE al que asestaron 70 puñaladas en Benaocaz, Cádiz para robar su caja fuerte.

El principal sospechoso fue detenido en febrero y se encuentra en una cárcel colombiana a la espera de extradición. Así lo confirmó este lunes el Instituto Armado en un comunicado.

Detenido en Colombia

Se detalla que, agentes del Equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, se trasladaron a la localidad colombiana de Cartagena de Indias después de que en febrero se detuviera al presunto autor del asesinato y a una de las colaboradoras necesarias.

Ambrosio, de 61 años y con una pérdida total de visión, fue encontrado muerto en su casa de campo con evidentes signos de violencia después de haber sido torturado.

Los investigadores comprobaron durante la inspección ocular que la vivienda había sido registrada y había sangre.También encontraron una caja fuerte empotrada en una pared que no había sido abierta, pero sí manipulada.

70 puñaladas

La víctima, presentaba un total de 70 heridas por arma blanca, que, tal como determinó la investigación, en su gran mayoría habían sido infligidas con la intención de torturarle para obtener la combinación de dicha caja fuerte.

Las investigaciones, se centraron en el entorno más cercano de la víctima, en concreto en una familia de origen colombiano. Por ello, entre otras medidas judiciales, fue solicitada por los investigadores una comisión rogatoria internacional dirigida a las autoridades colombianas para la detención y extradición a España del principal sospechoso, así como para la entrada y registro de su domicilio.

Tras su detención, el detenido permanece ingresado en el Centro Penitenciario La Picota de Bogotá a la espera de ser trasladado a España.

El crimen tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando la víctima fue hallada sin vida en su domicilio con signos de violencia.

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