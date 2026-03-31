La jueza prohíbe que Mazón se presente personalmente en la causa de la DANA

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, ha rechazado la personación del ex presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en el procedimiento.

La magistrada de Catarroja ha respondido así en un auto a la petición del pasado lunes por parte de la representación legal de Mazón para personarse en el procedimiento al entender que no puede hacerlo por su condición de testigo y al no haber indicios contra él. En un escrito insiste en que cuenta con la condición de testigo, según indica el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

Además, la jueza ha dictado un auto en el que ofrece detalles sobre su decisión: "La solicitud que formula la representación del Sr. Carlos Mazón Guixot constituye un 'tertium genus' que no existe en el derecho procesal penal español. Citado como testigo, no puede solicitar su personación como investigado. Dicha posibilidad existe en el derecho francés, el denominado 'testigo asistido', pero no en España", afirma la magistrada. En este sentido, afirma que la fundamentación de personación en la causa formulada por su representación legal cita una serie de preceptos, los artículos 118 y 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "que remiten inequívocamente a la condición de investigado".

Mazón afirma que "actuará en consecuencia"

Por su parte, Mazón ha declarado al ser preguntado por la decisión de la jueza: "Vamos a analizarlo y actuaremos en consecuencia". "Yo no hablo del proceso, ya lo sabéis", se ha limitado a responder Mazón tras ser preguntado en los pasillos de Les Corts sobre si le sorprendía la decisión.

Preguntado por si le sorprende la rapidez de la jueza en rechazar su petición, ha recalcado que desde su equipo "lo vamos a analizar y ya está" y que no va a hablar sobre el proceso judicial. "Os agradezco el interés. Vamos a analizarlo y lo vemos", añade.

Mazón, citado como testigo aún sin una fecha concreta, había solicitado formar parte del mismo después de sospechar de que la magistrada de Catarroja le estaba investigando a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó imputarle al no ver indicios de delito en su actuación el 29 de octubre de 2024. "Tan sencillo como eso, creo que tengo derecho a saberlo", argumentó.

En el escrito que presentó ante el juzgado, la defensa del expresident destaca que, desde el inicio del procedimiento, Mazón ha mantenido una postura de "máximo respeto hacia la instrucción practicada y hacia las decisiones adoptadas en el seno de la causa", pese a tener conocimiento indirecto, "a través de fuentes abiertas", de diligencias y actuaciones investigadoras que podían afectar de directamente a su situación jurídica.

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