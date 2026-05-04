Efemérides de hoy 4 de mayo de 2026:¿Qué pasó el 4 de mayo?

El 4 de mayo de 2001, se produce un histórico encuentro entre el Papa Juan Pablo II y Christodoulos, arzobispo de Atenas y primado de Grecia. El pontífice visita por primera vez el país heleno, tras una separación de casi 1.300 años entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa griega. La visita supone uno de los mayores esfuerzos del Vaticano por promover el diálogo entre instituciones de distinto signo religioso.

Durante el encuentro en Atenas, ambos líderes religiosos expresan su voluntad de superar siglos de desconfianza desde el Cisma de 1054, que dividió la cristiandad en Oriente y Occidente. En el arzobispado de Atenas, Juan Pablo II pide perdón por los errores cometidos por los católicos contra los ortodoxos en el pasado, gesto que es recibido con cautela por parte de Christodoulos. El viaje forma parte de una peregrinación de Juan Pablo II por el sudeste de Europa.

Un 4 de mayo, pero de 1904, Estados Unidos inicia las obras del Canal de Panamá, una de las mayores infraestructuras de ingeniería del siglo XX. El proyecto, que conecta el océano Atlántico con el Pacífico, supone la excavación de un canal de aproximadamente 80 kilómetros de longitud a través del istmo de Panamá. Las obras se desarrollan bajo la dirección del ingeniero John F. Stevens y, posteriormente, de George W. Goethals.

Durante la construcción, surgen retos técnicos como el desarrollo de unas esclusas escalonadas, capaces de elevar y descender los barcos hasta 26 metros sobre el nivel del mar. También se presentan dificultades por deslizamientos de tierra. Finalmente, el canal se inaugura en el año 1914, transformando el comercio marítimo mundial para siempre.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 4 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 4 de mayo?

1780.- Se corre por primera vez el ‘Derby’, la famosa prueba hípica inglesa.

1814.- Fernando VII declara nula la Constitución de 1812 y todas las medidas adoptadas por las Cortes de Cádiz.

1949.- Tragedia de Superga. Mueren en accidente aéreo todos los miembros de la plantilla del Torino, equipo de fútbol italiano.

1959.- Se celebra la Primera edición de los Premios Grammy, que otorga la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias.

1979.- Margaret Thatcher jura su cargo como primera ministra del Reino Unido, y se convierte en la primera mujer elegida jefe del Gobierno británico.

1994.- Isaac Rabín y Yaser Arafat firman en El Cairo un acuerdo histórico de autonomía palestina en Gaza y Jericó.

1996.- José María Aznar (PP) es investido presidente del Gobierno.

2000.- El virus informático ‘I love you’ paraliza millones de ordenadores en el mundo.

2011.- El grupo palestino Al Fatah y el islamista Hamas sellan su reconciliación tras cuatro años de disputas.

2017.- El ministerio de Defensa archiva el expediente del Yak-42 admitiendo la responsabilidad de la Administración en el siniestro.

2020.- La OMS confirma el origen animal de coronavirus y refuta su creación en laboratorio.

¿Quién nació el 4 de mayo?

1875.- Ramiro de Maeztu, escritor y político español.

1904.- Joaquín García Morato, aviador español.

1936.- Manuel Benítez ‘El Cordobés’, torero español.

1943.- María del Carmen Martínez-Villaseñor, ventrílocua y humorista española.

1987.- Jorge Lorenzo, piloto de motociclismo español.

1987.- Cesc Fábregas, futbolista español.

¿Quién murió el 4 de mayo?

1937.- Noel de Medeiros Rosa, músico brasileño, considerado el creador de la samba.

1984.- Diana Dors, actriz británica.

1995.- Lewis Preston, presidente del Banco Mundial.

2015.- Jesús Hermida, periodista español, director de Antena 3 Televisión entre 1992 y 2003.

2023.- Rafael Guillén, poeta español.

¿Qué se celebra el 4 de mayo?

El 4 de mayo se celebra el Día Internacional de los Bomberos y el Día de Star Wars.

Horóscopo del 4 de mayo

Los nacidos el 4 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 4 de mayo

Hoy, 4 de mayo, se celebran santa Antonina y san Silvano.