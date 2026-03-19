'No olvidar la DANA', la falla que rinde homenaje a las víctimas de la tragedia no arderá en la Cremà

19 de marzo, el día grande de las Fallas de Valencia. Después de varios meses diseñanado, moledando, construyendo la estructura y creando los 'ninots', los valencianos se preparan para quemar sus fallas.

Sin embargo hay una que no arderá esta noche. Se trata de una falla en homenaje a las víctimas y afectados por la tragedia del pasado 29 de octubre de 2024 en la que fallecieron 230 en la Comunidad Valenciana. La obra, titulada 'No olvidar la DANA', está hecha con barro y representa a una voluntaria sacando del barro y salvando a una mujer.

Por segundo año el centro de voluntariado La Cantina de Valencia ha plantado una falla en recuerdo a los afectados por la DANA en la plaza Manuel Granero del barrio de Russafa. A mediodía se ha celebrado un acto de recuerdo a los damnificados donde han estado presente tres asociaciones mayoritarias de víctimas.

Este jueves, último día de fiesta, también se ha tirado la última mascletá en la que han quemado 220 kilos de pólvora y esta noche se quemarán todas las fallas fabricadas, excepto 'No olvidar la DANA', en la Cremà.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.