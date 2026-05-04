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Noticias de hoy, lunes 4 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 4 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, lunes 4 de mayo de 2026 | Antena 3 Noticias

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Turno de José Luis Ábalos. El foco de atención vuelve a encenderse hoy sobre el Tribunal Supremo.

Juicio por el 'caso de mascarillas'

El juicio por el 'caso mascarillas' sienta hoy en el banquillo de los acusados a José Luis Ábalos. Tras la declaración del exministro solo quedará por practicar la prueba documental y escuchar los informes finales de acusaciones y defensas, por lo que podría quedar el martes visto para sentencia.

'Proyecto Libertad'

'Proyecto Libertad'. Así se llama la operación que quiere ejecutar Estados Unidos para escoltar buques en el estrecho de Ormuz. Comenzará esta misma mañana. Todo esto mientras un petrolero ha sido alcanzado por proyectiles. Desde Irán, anuncian que están estudiando ya la respuesta de la Casa Blanca a su plan de 14 puntos.

Primera entrevista de García Ortiz tras su condena

Es la primera entrevista del exfiscal General del Estado tras su condena a dos años de inhabilitación. Álvaro García Ortiz rompe su silencio. Asegura que esa condena ha supuesto para él una muerte civil de la que se está recuperando y cree que con ella ha perdido la justicia, la fiscalía y también el Supremo.

La víctimas de la DANA arremeten contra Mazón

Las asociaciones de víctimas de la DANA arremeten contra Mazón. Piden que deje su acta y asuma responsabilidades. Después de un año y medio siguen sin ver avances reales. Varias asociaciones de afectados han rechazado acudir hoy a la mesa de trabajo convocada por la Generalitat.

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Las exmonjas de Belorado, investigadas por presuntos malos tratos a otras religiosas: "Es una persecución contra la fe"

Imagen de Miranda M.M, la niña desaparecida

La Policía busca a Miranda, una niña de 5 años que habría sido sustraída por su familia biológica en Oviedo

Efemérides de hoy 4 de mayo de 2026: Juan Pablo II con el arzobispo de Atenas

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Víctimas de la DANA a las puertas de la Generalitat
DANA

Víctimas de la DANA rechazan reunirse con la Generalitat Valenciana: "Necesitamos que se asuman responsabilidades"

Este lunes, varias Asociaciones de Víctimas de la DANA que arrasó parte de Valencia el pasado 29 de octubre de 2024 se han negado a acudir a una reunión con la Generalitat porque no se incluyen "cuestiones prioritarias y urgentes".

23 personas detenidas
Narcotráfico

En la bodega y repartido en fardos de entre 25 y 30 kilos, así se escondía el alijo de cocaína intervenido que podría marcar un récord

Golpe histórico a las mafias del narcotráfico internacional en aguas del Atlántico. La Guardia Civil ha detenido a 23 personas.

Imagen del Arconian.

Interceptado en alta mar un carguero con un alijo de cocaína que podría marcar un récord

Muralla de Lugo

Muere una mujer al caer desde la Muralla de Lugo

Una unidad SAMU y una SVB

Muere un joven de 18 años en un choque frontal entre dos motocicletas

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