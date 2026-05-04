Noticias de hoy, lunes 4 de mayo de 2026

Turno de José Luis Ábalos. El foco de atención vuelve a encenderse hoy sobre el Tribunal Supremo.

Juicio por el 'caso de mascarillas'

El juicio por el 'caso mascarillas' sienta hoy en el banquillo de los acusados a José Luis Ábalos. Tras la declaración del exministro solo quedará por practicar la prueba documental y escuchar los informes finales de acusaciones y defensas, por lo que podría quedar el martes visto para sentencia.

'Proyecto Libertad'

'Proyecto Libertad'. Así se llama la operación que quiere ejecutar Estados Unidos para escoltar buques en el estrecho de Ormuz. Comenzará esta misma mañana. Todo esto mientras un petrolero ha sido alcanzado por proyectiles. Desde Irán, anuncian que están estudiando ya la respuesta de la Casa Blanca a su plan de 14 puntos.

Primera entrevista de García Ortiz tras su condena

Es la primera entrevista del exfiscal General del Estado tras su condena a dos años de inhabilitación. Álvaro García Ortiz rompe su silencio. Asegura que esa condena ha supuesto para él una muerte civil de la que se está recuperando y cree que con ella ha perdido la justicia, la fiscalía y también el Supremo.

La víctimas de la DANA arremeten contra Mazón

Las asociaciones de víctimas de la DANA arremeten contra Mazón. Piden que deje su acta y asuma responsabilidades. Después de un año y medio siguen sin ver avances reales. Varias asociaciones de afectados han rechazado acudir hoy a la mesa de trabajo convocada por la Generalitat.