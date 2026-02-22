Crimen familiar: Un hombre de 70 años fallece a manos de su hermano en Zamora

Un hombre de 70 años ha muerto presuntamente tras ser apuñalado por su hermano, de 66 años, en el municipio zamorano de Peleas de Abajo. Un suceso que ha causado la consternación entre los vecinos de esta pequeña localidad de la provincia de Zamora.

El cuerpo sin vida ha sido encontrado en la mañana de este domingo, en el interior de la vivienda donde residía la víctima. Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla y León y de la Guardia Civil, el aviso lo recibieron a las 7:20 horas de esta madrugada, alertando de la presencia de una persona inconsciente con heridas de arma blanca, y que supuestamente había sido atacado por un familiar.

Según han anunciado medios locales, la llamada la habría realizado un tercer hermano, tras haber recibido la confesión del propio agresor de lo sucedido. Nada más enterarse, acudió a la casa y llamó de inmediato a la Guardia Civil.

El cadáver presentaba varias puñaladas

Inmediatamente después, se desplazaron hasta el lugar de los hechos efectivos sanitarios, que únicamente pudieron certificar el fallecimiento del hombre. El cadáver se encontraba en la cama de su habitación con varias puñaladas en el cuerpo.

Según los primeros datos recabados para la investigación, "el fallecido no había sido visto por sus vecinos desde el pasado viernes", por lo que los investigadores trabajan para determinar el momento exacto en el que se produjo la agresión, que podría haberse cometido durante el fin de semana.

Su hermano ha sido detenido

La Guardia Civil de la Provincia de Zamora ha asumido la investigación y ha procedido a la detención del hermano de la víctima, como presunto autor del crimen. El detenido ha sido trasladado a dependencias del Instituto Armado, donde permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

Otro suceso similar

Este mismo fin de semana tenía lugar otro suceso similar, pero esta vez en Mallorca, donde un joven era detenido como presunto autor de un delito de homicidio, tras atacar con un cuchillo a su padre y a su abuelo en la vivienda familiar.

Según informaban fuentes policiales, el supuesto agresor utilizó un cuchillo de cocina para agredir a ambos familiares, por causas que todavía se desconocen. El abuelo fue quien se llevó la peor parte, recibiendo cerca de una decena de puñaladas, entre ellas, una lesión en el rostro que afecta a uno de sus ojos.

El padre del detenido también resultó herido por arma blanca, aunque las lesiones que presentaba no fueron de gravedad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.