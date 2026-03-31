Ver a su novia, una de las razones por la que Alfonso Basterra pidió el permiso penitenciario

El asesino de asunta habría pedido permiso penitenciario para salir de prisión con la excusa de ver a su nueva novia: una mujer de Salamanca, según ha asegurado Espejo Público. Alfonso Basterra pidió el traspaso a una cárcel de Salamanca por una supuesta relación sentimental. Allí se relaciona poco con los internos, no recibe visitas y tampoco ha querido participar en ningún taller de rehabilitación.

Quiere verse con su novia

Uno de los motivos que se barajan sobre el permiso de salir de prisión es el de verse con su novia de Salamanca. Se sabe que habría mantenido una relación epistolar desde que entró preso en la prisión de Teixeiro en A Coruña.

El hombre ha solicitado el permiso ordinario que lleva pidiendo desde 2018 y que todos han sido denegados. Pero, en esta ocasión, un juez de vigilancia penitenciaria ha estimado el recurso. La decisión no es firme porque podría ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Salamanca

Continuará en prisión

Hasta que la decisión no sea firme, Alfonso Basterra permanecerá en prisión en el módulo de respeto número 12. Aseguran que mantiene una relación tranquila sin relacionarse estrechamente con los demás reclusos pero sin mostrar una actitud problemática.

Una de las causas de denegación habitual de permisos es el apartado de no asunción de responsabilidades. Basterra ya ha cumplido la mitad de la condena y hasta ahora ha pedido 3 permisos para salir de prisión. La denegación de las dos anteriores se debe en gran parte a la falta de arrepentimiento y el hecho de "tener una novia" puede beneficiar a la hora de obtener un permiso ya que se conoce como elementos pro sociales.

Mitad de la condena

Alfonso Basterra es periodista y exmarido de Rosario Porto. Ambos están asociados con uno de los crímenes más impactantes de España: el asesinato de su hija adoptiva Asunta Basterra Porto. El cuerpo de la niña de 12 años apareció el 22 de septiembre de 2013 en una pista forestal de Teo, en las cercanías de Santiago de Compostela.

Basterra y Porto fueron detenidos, juzgados y condenados por el asesinato de la niña. Aunque el crimen ocurrió en 2013, la condena de la Audiencia Provincial no llegó hasta noviembre de 2015. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la confirmó en marzo de 2016 y el Tribunal Supremo terminó ratificándola en octubre de 2016.

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