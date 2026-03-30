Koldo García pide reunirse en prisión con Ábalos para preparar el juicio de la trama de las mascarillas

Koldo García ha solicitado poder mantener reuniones conjuntas en la cárcel con el exministro José Luis Ábalos y con sus respectivos abogados antes del juicio por el caso de las mascarillas, que arranca la próxima semana. La defensa del exasesor ministerial también insiste en que Ángel Víctor Torres y Francina Armengol declaren presencialmente.

La petición, presentada ante el Tribunal Supremo, reclama una autorización excepcional para facilitar la preparación de la estrategia defensiva en una causa que, según la letrada de García, es de gran complejidad y contiene miles de folios y archivos digitales.

La solicitud, presentada por su abogada, Leticia de la Hoz, reclama además que las comunicaciones entre ambos acusados y sus equipos jurídicos se autoricen de manera conjunta y sin las limitaciones habituales de los locutorios penitenciarios.

Según el escrito, la defensa de García considera que la negativa de la Subdirección de Seguridad del Centro Penitenciario de Soto del Real, donde ambos se encuentran internos desde noviembre, genera una situación de "indefensión material".

Por ello, pide al Supremo que autorice "de forma excepcional y proporcional" las visitas y comunicaciones conjuntas, así como el uso de ordenador portátil y soportes de almacenamiento para el estudio de la documentación de la causa.

La letrada sostiene que existe un "acuerdo total y explícito" con el abogado de Ábalos, Marino Turiel, para trabajar de forma coordinada en la estrategia de defensa. A su juicio, la magnitud del procedimiento hace imprescindible ese trabajo conjunto, ya que se trata de una causa con miles de folios y abundante documentación digital vinculada a contratos de adjudicación de mascarillas.

De la Hoz argumenta que los canales ordinarios de comunicación en prisión, como los encuentros separados por mampara, resultan insuficientes para una defensa eficaz.

En su escrito afirma que esa separación física impide revisar pruebas digitales, documentos e informes que considera esenciales para preparar la vista oral. Añade, además, que la solicitud no responde a una estrategia excepcional improvisada, sino a la indicación de un funcionario del propio centro penitenciario, que habría recomendado trasladar por escrito la necesidad de esas reuniones para su organización.

La defensa también critica que, pese a haber seguido esas indicaciones, la petición terminara siendo denegada. Según su planteamiento, este tipo de encuentros conjuntos son habituales en procedimientos con varios investigados, por lo que considera injustificado impedirlos en este caso.

El juicio por la trama de las mascarillas comienza el 7 de abril y se desarrollará en 13 sesiones con más de 70 testigos. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para el empresario Víctor de Aldama, el tercer acusado en la causa.

Mientras se acerca el inicio de la vista, José Luis Ábalos ha concedido su primera entrevista desde prisión, en la que ha defendido su inocencia y ha hablado tanto del presidente del Gobierno como de su situación cotidiana en Soto del Real. Su testimonio se suma a la intensa expectación que rodea uno de los juicios políticos y judiciales más relevantes de los últimos meses.

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