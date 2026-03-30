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Caso Asunta

Alfonso Basterra podrá salir 4 días de la cárcel, en su primer permiso tras la condena por el crimen de Asunta

Alfonso Basterra podría salir hasta cuatro días de prisión.

Alfonso Basterra en el juicio.

Alfonso Basterra en el juicio.antena3.com

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Miriam Vázquez
Publicado:

Ha pasado los últimos 11 años de su vida en prisión y si cumpliese su condena de 18 años, de forma íntegra, no podría salir a la calle hasta el año 2033. Alfonso Basterra fue condenado por el crimen de su hija Asunta aunque él nunca ha reconocido los hechos. Tampoco llegó a reconocerlos Rosario Porto que finalmente se quitó la vida en noviembre de 2020.

El periodista puede haber conseguido su primer permiso para salir de la cárcel durante cuatro días, según se informó en el programa Fiesta de Telecinco. No sería la primera vez que Basterra solicita un permiso.

El pasado mes de febrero, el juez José Antonio Vázquez Taín, dijo que Basterra había pedido el tercer grado, pero se le denegó porque no cumplía ciertos requisitos necesarios como el arrepentimiento. Basterra pidió el traslado desde el centro penitenciario de Teixeiro, A Coruña, hasta Topas en Salamanca.

El periodista publicó meses atrás su primera novela, 'Cito', que dedica a su hija de la mano de Ediciones Vitruvio. La novela fue escrita por Basterra desde la prisión de Teixeiro, y en ella se cuenta "una historia de amor y desamor", a través de un médico de un pueblo situado en Castilla y León, ambientada en el rural en los años 40, "pero con una visión mágica".

Se llegó a especular con que el periodista podría usar el permiso para participar en un documental aunque la productora de la miniserie El Caso Asunta (Operación Nenúfar).

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