Los vecinos de una urbanización en Algete, Madrid, pegada al aeropuerto de Barajas se encuentran bajo tratamiento médico por culpa de la contaminación acústica.

Hace dos años que el juez dicó sentencia y los vecinos ganaron, pero el problema sigue existiendo. No sólo no han retirado los aviones si no que han aumentado un 36% los aviones que sobrevuelan sus casas.