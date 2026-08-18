Un vecino de Ceuta denuncia la "inseguridad total" que siente la población: "Tengo una sobrina de seis años encerrada en su casa"

En las calles de Ceuta aún se encuentran miles de migrantes sin atender, entre ellos cerca de 5.000 menores, tras la entrada masiva de 80.000 personas de forma irregular a la ciudad autónoma el pasado 30 de julio.

A pesar de que ya han tenido lugar reuniones entre el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y varios ministros para abordar la situación, Vivas considera que estas medidas no son suficientes y acudirá al Poder Judicial por la "pasividad" del Gobierno ante la crisis migratoria.

Además del sufrimiento de los migrantes, los vecinos de la ciudad de Ceuta también viven indignados y atraviesan varias dificultades día a día tras la llegada masiva de hace ya más de dos semanas. Juan José Hernández, residente y policía local, ha explicado en Antena 3 Noticias qué es para él vivir cerca de la Playa del Trampolín, donde hay varios campamentos instalados para acoger a los inmigrantes.

Juan José Hernández advierte de la "inseguridad total"

Hernández ha señalado que el pueblo ceutí todavía siente tras 20 días total "indignación". Asegura que "nadie da soluciones" y que "las que han dado ahora provisionales tampoco nos convencen". Señala que pese a que ya se está dando cobijo a algunas de estas personas, los habitantes seguirán sintiendo una "incertidumbre", pues los migrantes van a "seguir deambulando por la calle. Son personas que no conocemos, no sabemos si tienen delitos o si no los han cometido. Es una incertidumbre total y sobre todo una inseguridad total", señala el residente ceutí.

El también policía local ha indicado que ya "ha habido cinco denuncias en la comisaría de Policía Nacional y otras 15 personas que no han denunciado, pero que han ido al hospital y, efectivamente, han sido violadas".

"Lo que antes era un sitio para ir a la playa, a los parques de los niños o simplemente ir a una terraza y tomarte una cerveza tranquilo es en Ceuta ahora mismo prácticamente imposible", denuncia así la situación de la ciudad. "De momento, la solución que está dando el Gobierno central no es la solución que queremos ni creo que merecemos como españoles que somos", añade.

"Tengo una sobrina de seis años que no puede venir a mi casa"

Sobre sus sobrinos, Hernández señala que ante esta inseguridad se han perdido el verano. "Tengo una sobrinita que tiene seis años. Ella está acostumbrada a venir aquí a mi casa", aunque ahora "nos pregunta por qué no puede venir. Nosotros, de momento, decimos que aquí hay mucha gente". "Ahora mismo, está en su casa encerrada, no puede ir al parque". "Las personas adultas tenemos que ir a trabajar, tenemos que salir", agrega.

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