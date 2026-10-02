La presión por encontrar vivienda crece en Ceuta: "Hasta 5.000 euros nos han ofrecido"

Las inmobiliarias de Ceuta reciben cada vez más llamadas de inmigrantes que buscan desesperadamente una vivienda donde alojarse. La falta de alternativas está llevando a algunos de ellos a realizar ofertas económicas muy elevadas para conseguir un techo, según relatan propietarios y responsables de agencias inmobiliarias de la ciudad.

"Me han llegado a ofrecer hasta 5.000 euros", asegura la propietaria de una inmobiliaria en Antena 3 Noticias, quien explica que algunas de estas cantidades se ofrecen en efectivo y fuera de los cauces legales. Una situación que, según señala, genera dudas entre los profesionales sobre la procedencia del dinero y sobre el uso que posteriormente se podría hacer de las viviendas.

El temor de algunas inmobiliarias es que los pisos terminen siendo ocupados por un número de personas superior al inicialmente pactado o que sean subarrendados. Suresh Dhanwani, propietario de MAR Real Estate Ceuta, explica que algunos interesados no buscan una vivienda únicamente para una persona. "Muchas personas quieren alquilarlo no para meter a uno, sino meter a cuatro o cinco", afirma.

"Yo tengo que informar a la policía"

La falta de documentación también dificulta el acceso al alquiler. Dhanwani asegura que, en estos casos, su obligación es comunicar la situación a las autoridades: "Yo tengo que informar a la Policía".

Mientras las inmobiliarias reciben estas peticiones, la falta de alojamiento está propiciando otras fórmulas para encontrar un lugar donde pasar la noche. Según los testimonios recogidos, se estarían ofreciendo garajes, vehículos e incluso espacios en azoteas por unos 12 euros la noche para dormir al raso.

La presión sobre el alojamiento también ha quedado reflejada en las intervenciones policiales. Policía y Guardia Civil habrían localizado hasta 30 migrantes en una misma vivienda, la mayoría menores. Durante el último mes, según los datos aportados, los agentes habrían localizado a más de un centenar de migrantes y se habría detenido a una decena de propietarios.

Una situación que evidencia la presión existente sobre el mercado de alojamiento en Ceuta, y las dificultades a las que se enfrentan quienes buscan un lugar donde dormir.