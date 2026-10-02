Así es el nuevo campus de Madrid de UNIE que forma a futuros sanitarios con un hospital simulado

La formación de los futuros profesionales sanitarios da un paso más hacia la práctica. UNIE Universidad ha inaugurado en Madrid Campus Castellana, un nuevo centro académico diseñado para que los estudiantes puedan entrenarse en entornos que reproducen situaciones de la vida profesional.

Un hospital dentro del campus

El nuevo Campus Castellana está situado en el Barrio del Pilar y cuenta con más de 25.000 metros cuadrados dedicados a la formación universitaria. Entre sus instalaciones destaca un Centro de Simulación Clínica Avanzada de 1.000 metros cuadrados.

El espacio reproduce diferentes escenarios sanitarios para que los estudiantes puedan practicar antes de enfrentarse a situaciones clínicas reales. Cuenta con salas de hospitalización y cuidados críticos, quirófanos, consultas y una UVI móvil integrada en el campus para entrenar la atención de emergencias extrahospitalarias.

También dispone de una sala inmersiva de 360 grados capaz de recrear diferentes escenarios mediante imágenes, sonido, iluminación y otros estímulos.

El presodente del grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, y la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, han inaugurado estas instalaciones.

"Tenemos una responsabilidad social. Una persona formada aquí seguro que contribuye a una sociedad mejor", ha destacado Creuheras.

Tecnología para aprender antes de llegar al entorno clínico

La simulación permite a los alumnos entrenar procedimientos, tomar decisiones y trabajar en equipo en entornos controlados. Las consultas cuentan con sistemas de grabación para practicar entrevistas clínicas y situaciones con pacientes estandarizados.

Después de cada ejercicio, las salas de debriefing permiten analizar las actuaciones y revisar las grabaciones para detectar posibles mejoras en la toma de decisiones y el trabajo en equipo.

El campus también incorpora laboratorios especializados en anatomía, biología molecular y bioquímica, química, histología y microbiología, además de espacios destinados a la biomecánica y la fisioterapia.

Más de 5.000 estudiantes

Campus Castellana tiene capacidad para más de 5.000 estudiantes y cuenta con más de 70 espacios lectivos. El complejo incluye un edificio de 16.000 metros cuadrados, con 3.000 metros cuadrados destinados a laboratorios y al Centro de Simulación Clínica Avanzada.

A estos espacios se suman un auditorio independiente de 620 metros cuadrados y cerca de 9.000 metros cuadrados de zonas verdes y espacios destinados al bienestar.

El proyecto se completa con una clínica odontológica universitaria de más de 2.500 metros cuadrados situada en el barrio madrileño de San Blas-Canillejas.

Un campus conectado con el ecosistema sanitario de Madrid

La ubicación del nuevo centro busca acercar a los estudiantes a uno de los principales polos sanitarios y científicos de la capital. Campus Castellana se encuentra próximo al Hospital Universitario La Paz, el Hospital Universitario Ramón y Cajal y el Instituto de Salud Carlos III.

El entorno concentra también centros de investigación y proyectos de transformación urbana vinculados a la ciencia, la tecnología y la salud.

Tercer campus de UNIE en Madrid

La apertura de Campus Castellana supone un nuevo paso en el crecimiento de UNIE Universidad, que comenzó su actividad académica en el curso 2022-2023.

Actualmente, la universidad cuenta con tres campus presenciales en la Comunidad de Madrid y una oferta online. Según los datos facilitados por la institución, alcanza los 6.500 estudiantes y ofrece más de 50 programas oficiales de grado, máster y doctorado.

La universidad estructura su oferta en cinco facultades: Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Derecho y Relaciones Internacionales, Educación y la Escuela Superior en Ingeniería, Ciencia y Tecnología.

Campus Castellana se incorpora así al proyecto de Planeta Formación y Universidades, la red de educación superior y formación profesional de Grupo Planeta, que cuenta con presencia internacional y reúne universidades, escuelas de negocios y centros especializados.

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