El empleo bate récord en septiembre con 22,4 millones de afiliados mientras el paro crece un 1%

El mercado laboral español ha cerrado septiembre con un nuevo récord de afiliación a la Seguridad Social: 22.437.553 ocupados de media, tras sumar 92.327 trabajadores respecto a agosto. Al mismo tiempo, el paro registrado aumentó un 1%, hasta los 2.379.505 desempleados. Pese a esta subida mensual, se trata de la cifra más baja para un mes de septiembre desde 2007. Además, el desempleo se mantiene por debajo de los tres millones de personas por tercer mes consecutivo.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado estos datos y ha señalado que la tendencia al alza de la afiliación se mantendrá.

Más de 3,6 millones de afiliados extranjeros

Si se realiza una fotografía del mercado laboral a 30 de septiembre, 421.306 trabajadores extranjeros acogidos al proceso extraordinario de regularización estaban dados de alta en la Seguridad Social, 83.389 más que al cierre de agosto. Saiz ha destacado el papel de este procedimiento y lo ha definido como "una pieza clave".

Por su parte, los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contabilizaban a finales de septiembre 56.476 personas desempleadas inscritas tras acogerse al mismo proceso de regularización. De ellas, el 52% llevaba menos de un mes inscrita en las oficinas de empleo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha calificado estas cifras de "una noticia excelente" y ha defendido que "generar derecho mejora la economía y es bueno también para las empresas".

Por países de origen, Colombia concentra el mayor número de afiliados en alta procedentes de la regularización, con 118.485 trabajadores, seguida de Venezuela, con 71.999. Ambas nacionalidades reúnen casi la mitad del total de personas afiliadas incluidas en el proceso.

Los jóvenes concentran la subida del paro

El final de la temporada estival coincide con la vuelta a las aulas de muchos jóvenes que durante los meses de verano buscan empleo. Esta circunstancia se refleja en los datos de septiembre, cuando el paro entre los menores de 25 años aumentó un 12,77%, hasta alcanzar los 189.141 desempleados. También destacó el incremento del 7,39% en el colectivo sin empleo anterior, que sumó 17.966 personas respecto a agosto.

Las mujeres también registraron un aumento del desempleo en septiembre, con 9.648 paradas más que el mes anterior. No obstante, el paro femenino se mantiene en su nivel más bajo para este mes desde 2008. En comparación con septiembre de 2025, descendió en 40.499 mujeres, un 2,76%. El desempleo masculino, por su parte, cayó en 1.661 personas en términos interanuales y se situó en 951.100 desempleados.

Los contratos indefinidos representan el 44,25%

Durante septiembre se registraron 1.597.612 contratos, de los que 706.948 fueron indefinidos, el 44,25% del total. Desde septiembre de 2021, los afiliados con contrato indefinido han aumentado en 4.859.884, mientras que los trabajadores con contrato temporal se han reducido en 2.047.451. Así, la tasa de temporalidad se sitúa en el 12,5%, frente al 28,4% de hace cinco años.

"Detrás de estas cifras hay personas y vidas que son hoy más dignas y más seguras", ha sostenido Díaz en su balance, aunque ha reconocido que todavía queda trabajo por hacer. La vicepresidenta segunda ha defendido la necesidad de seguir mejorando la estabilidad laboral, las condiciones de trabajo y los salarios. Entre sus compromisos, ha anunciado una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), el impulso de la ley de prevención de riesgos laborales y la regulación del registro horario.