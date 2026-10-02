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ALERTA SANITARIA

Detectan contaminación fecal en el agua de la playa del Trampolín de Ceuta

Los análisis realizados por Sanidad los días 23, 25 y 28 de septiembre confirman la presencia de contaminación en el agua y las autoridades reclaman medidas urgentes.

Playa del Trampolín (Ceuta)

Detectan contaminación fecal en el agua de la playa del Trampolín de Ceuta | Antena 3 Noticias

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Javier Lliso
Publicado:

La calidad del agua de la playa del Trampolín, en Ceuta, ha empeorado y los últimos análisis han detectado contaminación fecal. Las pruebas, realizadas por Sanidad los días 23, 25 y 28 de septiembre, han puesto en alerta a las autoridades por el posible riesgo para la salud pública.

La consejera de Sanidad de Ceuta califica la situación de “grave” y reclama la adopción de medidas urgentes.

De una calidad buena a la alerta

La situación contrasta con los resultados obtenidos durante el verano. En agosto, los análisis determinaron que el agua de esta playa presentaba una calidad buena. Entre finales de agosto y mediados de septiembre, la calificación pasó a ser de “calidad suficiente”. Ahora, los últimos controles han confirmado la presencia de contaminación fecal.

La situación también genera preocupación entre los bañistas y residentes de la zona. Algunos vecinos aseguran tener incluso miedo a ducharse después de estar en la playa por temor a posibles infecciones. Las autoridades apuntan además a la llegada de aguas fecales al mar como uno de los problemas que estaría detrás de esta situación y reclaman actuaciones para evitar que continúe el vertido.

Dos meses desde el asalto masivo

Este viernes, el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha visitado Ceuta para mostrar su solidaridad con el pueblo ceutí, que vive "días de incertidumbre y preocupación ante esta crisis y al que no se le puede pedir una acogida de tantas personas, muchos menores, que desborda las posibilidades de la ciudad autónoma".

Para Gabilondo "la única manera de que Ceuta vuelva a la normalidad es la colaboración estrecha entre administraciones, con lealtad institucional". Durante su visita se ha reunido con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y con el nuevo delegado del Gobierno, David de la Encina.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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