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EE.UU.-Europa

Trump intensifica la presión sobre Europa para rebajar el diésel y amenaza con cortar sus exportaciones

La Casa Blanca ha exigido a Alemania y Francia que liberen parte de sus reservas estratégicas de combustible para frenar la subida del precio del diésel a escala global.

Trump intensifica la presión sobre Europa para rebajar el diésel y amenaza con cortar exportaciones desde EE. UU.

Trump intensifica la presión sobre Europa para rebajar el diésel y amenaza con cortar exportaciones desde EE. UU. Reuters-Axel Schmidt

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María Lafalla
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Bajo la amenaza explícita de prohibir las exportaciones de este carburante desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump busca contrapesar la escalada energética en el mercado interno de cara a las elecciones de mitad de mandato.

La presión de Washington sobre los aliados europeos ha alcanzado un nuevo pico. Según fuentes cercanas a las negociaciones, la administración estadounidense ha dado un ultimátum a Berlín y París para que reduzcan sus inventarios de emergencia de diésel e inyecten suministro al mercado. La medida busca contener la espiral alcista de los carburantes, un factor crítico para la economía estadounidense antes de las elecciones legislativas de noviembre. De no cumplir con sus peticiones, el Gobierno estadounidense sopesa aplicar una prohibición total a la exportación de diésel hacia Europa.

En paralelo a la ofensiva diplomática, Trump ha recurrido a una escenificación de corte efectista durante un acto político en Texas para desacreditar las políticas de eficiencia y ahorro energético. El mandatario tiró un vaso de agua al suelo para argumentar que los esfuerzos de ahorro individual son insignificantes en comparación con el control directo de grandes reservas petroleras.

"Si añadimos a Venezuela, tendremos el 58 % del combustible del mundo. Ahorrar un vaso de combustible como este es ridículo", afirmó ante el público justo antes de dejar caer el vaso. Con esta metáfora, la Casa Blanca defiende la expansión del control de recursos estratégicos globales y el aumento de la oferta como única vía efectiva frente a las políticas de moderación del consumo impulsadas desde Europa.

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