Muere un bebé en Villanueva del Arzobispo, Jaén, después de meterse en la boca un puñado de legumbres

La localidad jienense de Villanueva del Arzobispo amanece consternada por la trágica noticia de la muerte de un bebé de 18 meses. Los hechos ocurrieron el lunes por la tarde, el pequeño se encontraba en la tienda que regentan los padres en el mismo pueblo y se cree que el pequeño se llevó a la boca un puñado de legumbres que habría agarrado de uno de los sacos que tienen en el negocio.

El alcalde de la localidad, Jorge Martínez, indicó que el niño cogió del saco las legumbres, se cree que fueron habichuelas, y se las llevó a la boca. "Ha sido una desgracia, cogió un puñado de habichuelas y se las llevó a la boca y aunque se actuó rápido pues al final no ha podido ser", ha dicho.

Los padres inmediatamente llevaron al pequeño al centro de salud donde consiguieron estabilizarlo y desde donde se activó el helicóptero del 061 para su traslado al Hospital Reina Sofía de Córdoba. Allí llegó a ser intervenido quirúrgicamente, pero después falleció.

El pequeño va a ser enterrado en un cementerio de la Comunidad Valenciana donde hay camposantos musulmanes aunque los padres querían enterrarlo en Villanueva del Arzobispo.