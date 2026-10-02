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El 'decreto Maricarmen' ayuda a suspender un desahucio en Manresa

La ejecución del desahucio de Lucelia y su hijo menor se ha paralizado este viernes, según ha confirmado la Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña (COSHAC).

Imagen del pasado martes 29 de septiembre que muestra a activistas concentrados en la plaza de Catalunya de Barcelona

Imagen del pasado martes 29 de septiembre que muestra a activistas concentrados en la plaza de Catalunya de Barcelona Efe

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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En plena tormenta política y social por la aprobación de los dos decretos de vivienda del Gobierno, que presuntamente no saldrán adelante por el no de Junts, este viernes se ha paralizado un desahucio en Manresa (Barcelona) gracias al decreto aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros. En concreto, se ha detenido la ejecución desahucio de Lucelia y su hijo menor de edad que afrontaban en la mañana de este viernes un intento de desahucio, según ha confirmado la Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña (COSHAC).

Los abogados de Lucelia presentaron un recurso apelando al decreto del Ejecutivo, una apelación que ha sido atendida, por lo que el desahucio ha sido paralizado, de momento, sin que se haya fijado una nueva fecha.

La Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña ha denunciado que Lucelia, que reside en una vivienda de la calle Urgell, lleva ocho años enfrentada al fondo de inversión Gramina Homes. Según el sindicato, durante estos ocho años la familia ha pedido acceder a un alquiler social, sin suerte.

El decreto aprobado por el Gobierno para paralizar los desahucios ya permitió este jueves la suspensión de dos primeros desahucios en el distrito de Sant Andreu de Barcelona. Precisamente, este decreto, junto con un segundo con otras medidas sobre vivienda, serán sometidos a votación este viernes en un pleno extraordinario en el Congreso.

La ministra de Vivienda pide la abstención de Junts

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, volvió a pedir este viernes a Junts que permita la convalidación del decreto de vivienda con su voto favorable o su abstención y aseguró que "el 90%" del contenido del borrador que la formación independentista trasladó al Gobierno "está recogido hoy en el BOE".

Durante su intervención en el Congreso, Rodríguez se dirigió directamente a los diputados de Junts y recordó que el Gobierno ha trabajado con ellos durante las últimas semanas en el contenido del texto.

"Les vuelvo a pedir que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención el real decreto-ley. Es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente", afirmó Isabel Rodríguez.

La ministra recordó que Junts entregó hace apenas unas semanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un borrador de real decreto-ley sobre el que posteriormente se trabajó.

"El 90% de lo que ustedes entregaron al presidente del Gobierno está recogido hoy en el BOE", recalcó Rodríguez.

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