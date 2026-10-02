VÍDEO: Dos agentes resultan heridos tras un tiroteo durante una persecución en Terrassa

Dos miembros de la Guardia Civil han resultado heridos durante la madrugada de este viernes en Terrassa (Barcelona), después de verse implicados en un enfrentamiento armado mientras seguían a varios sospechosos relacionados con robos a vehículos de transporte.

El operativo comenzó tras detectar a un grupo de presuntos delincuentes en las inmediaciones de la AP-7. La persecución continuó hasta el núcleo urbano, donde se produjo el intercambio de disparos. Uno de los agentes recibió cuatro impactos de bala y tuvo que ser trasladado a un centro sanitario. Aunque las heridas revisten gravedad, su vida no corre peligro y su evolución es favorable.

El segundo efectivo también sufrió lesiones y fue atendido por los servicios médicos.

Los investigadores mantienen abierto el dispositivo para esclarecer lo ocurrido y determinar la participación de cada implicado. Según las últimas informaciones disponibles, varios sospechosos ya habrían sido arrestados, mientras continúan las pesquisas para localizar al resto de personas relacionadas con el suceso.