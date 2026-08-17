Ceuta afronta una factura de al menos 100 millones tras el asalto a la frontera

A los problemas sociales y sanitarios derivados de la entrada masiva e irregular de personas en Ceuta se suma ahora el impacto económico. La Cámara de Comercio asegura que la situación de los negocios no ha mejorado casi tres semanas después de los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio, mientras las cuentas de la Ciudad Autónoma afrontan un incremento extraordinario del gasto.

Karim Bulaix, presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, califica el impacto de "absolutamente crítico, devastador". Según la estimación trasladada, las pérdidas empresariales superan ya los 30 millones de euros. El cálculo incluye los efectos del cierre de establecimientos durante los primeros días, la suspensión de las fiestas patronales y el descenso de la actividad comercial y turística, con un impacto equivalente al 1,4% del PIB de la ciudad.

El temor sigue además presente entre los comerciantes y trabajadores. Los asaltos registrados durante las primeras horas de la llegada masiva de personas a la frontera provocaron miedo entre los negocios de la zona y, según la Cámara de Comercio, esa sensación de inseguridad no ha desaparecido. Los trabajadores también se sienten todavía intimidados por la situación.

La repercusión económica alcanza igualmente a las arcas públicas. El Gobierno de Ceuta mantiene desde el 2 de agosto un dispositivo extraordinario para reforzar la limpieza, la recogida de residuos, el adecentamiento de espacios públicos y los trabajos de jardinería.

Más de 750 personas participan actualmente de forma directa en estas actuaciones. La Ciudad asegura que la permanencia de un elevado número de personas en Ceuta ha obligado a incrementar hasta un 70% los recursos que habitualmente se destinan a estas labores.

La propia Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda reconoce que los recursos disponibles están "totalmente desbordados e insuficientes" ante las dimensiones de la situación. El operativo continúa activo y se mantendrá mientras sea necesario.

A este incremento del gasto en limpieza y mantenimiento se añaden las partidas extraordinarias destinadas a Sanidad y Servicios Sociales, además de los 25 millones de euros aprobados por el Gobierno. Con todos estos conceptos, la estimación de la factura derivada del asalto a la frontera se sitúa en no menos de 100 millones de euros.

La dimensión del impacto resulta especialmente relevante en una economía empresarial dominada por negocios de pequeño tamaño: el 99% del tejido empresarial de Ceuta corresponde a micropymes.

Desde la Cámara de Comercio recuerdan que el daño económico ya fue considerado grave desde los primeros momentos y cuestionan que, dos semanas después, se mantenga un dispositivo cuya duración queda vinculada a las necesidades que genere la situación.

El incremento del gasto público llega, además, en un momento en el que los servicios de la ciudad afrontan una presión extraordinaria. Solo el presupuesto de Ceuta para 2026 contempla 12,27 millones de euros destinados a Sanidad y Servicios Sociales, según la información aportada.

El Gobierno de la Ciudad sostiene que el despliegue extraordinario busca garantizar, en la medida de lo posible, unas condiciones adecuadas de limpieza, salubridad y mantenimiento. También destaca la colaboración de los servicios municipales, las empresas implicadas y las asociaciones vecinales, cuya coordinación permite trasladar las incidencias de los barrios y agilizar las actuaciones.

La consecuencia económica de la crisis, por tanto, no se limita a las pérdidas de los establecimientos. El cierre temporal de negocios, la caída de la actividad comercial y turística y el incremento de los recursos públicos necesarios para afrontar la situación dibujan una factura que, según la estimación facilitada, alcanza ya al menos los 100 millones de euros.