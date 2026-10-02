Veinte provincias en alerta roja con especial atención en Cataluña y Comunidad Valenciana

Veinte provincias repartidas por 10 comunidades autónomas, sobre todo en el este y el centro peninsular, están este viernes avisadas por el azote del primer temporal lluvioso del otoño, que seguirá con especial intensidad en Castellón y Tarragona, en aviso rojo por peligro extraordinario de precipitaciones torrenciales.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), señala que hay aviso rojo hasta el mediodía por al menos 90 litros por metro cuadrado en una hora y 250 litros en 12 horas en el litoral de Castellón y el litoral sur de Tarragona.

Avisos naranja y amarillo

Meteorología ha activado el aviso naranja en Alicante (litoral), Almería (Los Vélez y valle del Almanzora), Castellón (interior), Granada (Guadix y Baza), Murcia (vega del Segura, valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y Campo de Cartagena), Tarragona (prelitoral sur), Valencia (litoral) y las islas de Ibiza y Formentera, donde se esperan tormentas intensas y lluvias fuertes de al menos 30 a 60 litros por metro cuadrado en una hora, según las zonas.

El resto de los avisos por lluvias y tormentas son de nivel amarillo y afecta a lugares de Albacete, Alicante, Ávila, Almería, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Jaén, Madrid, Murcia, Segovia, Teruel, Toledo, Valencia y la isla de Mallorca.

Durante la tarde son probables algunos chubascos acompañados de tormenta y granizo, fuertes en ambas mesetas, Aragón y el Sistema Ibérico, y muy fuertes en el sureste y Baleares. En el Cantábrico y el tercio este se esperan cielos poco nubosos, y en Canarias, nubes en la vertiente norte de las islas y lluvias persistentes en La Palma.

Preocupa el sur de Tarragona

Protección Civil ha mandado esta madrugada un nuevo ES-Alert en el Baix Ebre y Montsià ante lluvias que dejarán 90 litros en 3 horas. La Generalitat recomienda evitar desplazamientos, no salir al exterior y no ir a buscar el coche ni bajar a sótanos.

En estos momentos constan 1.230 abonados sin luz en los municipios de Deltebre y Roquetes a causa de las tormentas y también hay algunas incidencias de tráfico en el sur de Cataluña, según informa Protección Civil.

Entre las 23:00 y las 06:00 horas, los Bomberos de la Generalitat han recibido 50 avisos en el Baix Ebre y el Montsià, en su mayoría por inundaciones en bajos, problemas de movilidad e incidencias eléctricas.

Chubascos torrenciales en la Comunidad Valenciana

En las últimas doce horas se han producido en la Comunitat Valenciana chubascos con tormenta de intensidad fuerte o torrencial, en general en zonas próximas a la costa y sin mucha penetración hacia el interior en la Plana Alta, el Baix Maestrat y la Ribera, que han dejado acumulados de 145,8 litros por metro cuadrado en el municipio de Alcalà de Xivert (Castellón).

Se han producido algunas inundaciones en localidades del litoral norte de Castellón y zonas de la Ribera por las precipitaciones 'in situ', añade Aemet.

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