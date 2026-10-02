Las protestas estudiantiles en Francia se intensifican tras una jornada marcada por la violencia

La movilización estudiantil continúa este viernes en Francia, después de una jornada de protestas marcada por los enfrentamientos, los destrozos y las detenciones.

Los estudiantes de secundaria mantienen sus reivindicaciones por el deterioro de las condiciones educativas. Según las primeras estimaciones, algo más de 400 centros educativos permanecen cerrados este viernes, mientras las movilizaciones se extienden por distintos puntos del país.

2.000 detenidos

La jornada de ayer estuvo marcada por episodios de violencia y vandalismo. Las autoridades cifraron en alrededor de 2.000 las detenciones, la mayoría de ellas de menores.

El Gobierno francés ha endurecido su discurso. El ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, ha informado de que ha pedido a los fiscales que reclamen la responsabilidad civil de los padres por los daños causados por sus hijos durante las protestas y disturbios registrados en torno al movimiento de bloqueo de institutos.

El ministro afirmó que unos 300 policías y gendarmes y más de 60 profesores y responsables de centros educativos han resultado heridos en los incidentes, y señaló que algunos institutos han sido incendiados. "Cuando se ataca a profesores, cuando se ataca al servicio público, evidentemente, la Justicia debe estar presente", dijo, aunque reconoció que las reivindicaciones de los estudiantes y de la juventud francesa "deben ser escuchadas".

Una respuesta a las protestas

Desde el Ejecutivo también se acusa a sectores de la extrema izquierda de estar utilizando las movilizaciones estudiantiles para impulsar sus propias reivindicaciones. Le Figaro asegura que, según información de los servicios de inteligencia, algunos grupos estarían siguiendo consignas relacionadas con la violencia urbana.

Mientras continúan las protestas, el ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, tiene previsto reunirse hoy con las organizaciones sindicales representativas del personal docente y administrativo, las asociaciones de padres y madres de alumnos, las asociaciones de institutos y representantes del Consejo Nacional de la Vida Escolar.

El objetivo será abordar la situación y tratar de buscar una respuesta ante un movimiento estudiantil que continúa creciendo y que, en las últimas horas, ha quedado cada vez más condicionado por los episodios de violencia.

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