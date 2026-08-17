VIDEO: Abucheos y gritos contra la ministra Elma Saiz a su llegada a Ceuta

Es la primera vez que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, visita Ceuta tras la crisis migratoria. Esta mañana tenía una reunión en el Palacio de la Asamblea con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

Pero a su llegada, la ministra ha sido recibida entre gritos y abucheos. No es la primera vez que sucede, en anteriores visitas como la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ocurrió. E incluso el domingo con la ministra de Sanidad, Mónica García. quien negó el "colapso" que denuncian los médicos ceutíes y el Partido Popular. .

Saiz es la persona que tiene las competencias en migraciones. Y tras el encuentro con Vivas ha comparecido ante los medios de comunicación, insistiendo en que el gobierno no va a dejar sola a la ciudad: "El Gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado".

Por su parte, ha explicado que el ministerio que dirige "ha estado desde el primer momento par atender esta situación" añadiendo que "el ministerio está presente de manera permanente en la ciudad".

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