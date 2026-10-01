Un hombre con una orden de desahucio se suicida en un local comercial de Hospitalet de Llobregat

Fue un amigo quien dio la voz de alarma al 112 después de que la persiana pasase en la misma posición varios días. Hasta el lugar se trasladó una patrulla de Mossos d'Esquadra y fue entonces cuando localizaron el cadáver.

El hombre tenía 60 años y se sabe que tenía una orden de desahucio sobre el local comercial que él usaba como domicilio particular. Aunque no hay confirmación oficial, las primeras hipótesis apuntan a que se ha quitado la vida ya que, según algunos medios, dejó una nota explicando las razones que lo llevaron a tal decisión. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar qué ocurrió en el interior del local.

También se investiga si el hombre podría tener problemas de salud mental y si había recibido algún tipo de ayuda. Este suceso ocurre días después de que también en Cataluña se suicidase Olga, una vecina que fue desahuciada de su piso. Entidades y vecinos denunciaron el abandono institucional y explicaron que la víctima ya había amenazado con suicidarse. Esta muerte se dio en un contexto de problemas de salud mental.

Al parecer el dueño del edificio había decidido no renovar el contrato. El Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña lo vincula directamente con el "negocio de la vivienda". Han hecho un llamamiento para salir a las calles. Ya hay una manifestación convocada para este fin de semana.

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