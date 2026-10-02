Una familia con dos menores, desahuciada en Vitoria mientras se debatían y votaban los decretos de vivienda en el Congreso

Mientras los dos decretos ley de vivienda se debatían y votaban en el Congreso de los Diputados, una familia con dos menores de edad ha sido desahuciada este viernes en Vitoria, según ha comunicado el Sindicato de Vivienda de Gasteiz. En concreto, el desahucio se ha producido en la calle Cercas Bajas de la capital alavesa.

Esta organización ha explicado que este nuevo desahucio se ha producido ante las protestas de ciudadanos que se han congregado en la zona y en presencia de la Policía Municipal. Además, ha explicado que la familia afectada "no ha contado con más de cinco minutos para recuperar todos sus enseres personales y sacarlos de la casa".

El Sindicato de Vivienda de Gasteiz ha subrayado que la familia desalojada incluye a dos menores y que la notificación del desahucio se produjo este pasado jueves. Ante esta situación, este colectivo se ha refirmado en "la necesidad de la lucha y la organización en defensa del derecho a la vivienda y contra la especulación".

Por esta razón, el Sindicato de Vivienda de Gasteiz ha instado a la ciudadanía a sumarse a la asamblea popular que se celebrará a las 18:00 horas de este viernes en el Farolón de la capital alavesa y a la manifestación por la vivienda que comenzará una hora después, a las 19:00 horas, en la plaza de la Virgen Blanca.

Caen los dos decretos de vivienda... ¿habrá adelanto electoral?

El Pleno del Congreso rechazó este viernes los dos decretos ley de vivienda presentados por el Gobierno, una situación que parece abocar a Pedro Sánchez a un adelanto electoral.

El primero de los dos decretos fue rechazado con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN (172 votos a favor y 178 en contra). Un decreto que contenía medidas como la prorroga de los alquileres, los topes a las rentas, la limitación de compra a los "fondos buitre" y beneficios fiscales para caseros e inquilinos.

El segundo decreto de vivienda fue también rechazado, con 166 votos a favor y 184 en contra (PP, Vox, Junts, PNV, UPN y CC). Entre otras medidas, la norma contemplaba la renovación automática de los contratos durante cinco años -o siete cuando el arrendador fuera una persona jurídica- y una indemnización para el inquilino cuando el propietario extinguiera el contrato sin causa justificada.