Efemérides de hoy 3 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 3 de octubre?

El 3 de octubre de 2010, Alemania termina de pagar la deuda que el bando aliado le impuso tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. La indemnización quedó dictaminada bajo el marco del Tratado de Versalles, fijándose la cifra definitiva en 1921. El monto estipulado fue de 132.000 millones de marcos de oro (33.000 millones de dólares estadounidenses de la época), una cantidad astronómica que se convirtió en el precio a pagar por la “paz”. Los años siguientes sumieron a Alemania en una profunda crisis económica; la hiperinflación devaluó el marco ordinario hasta el punto de necesitar fajos y fajos de billetes para comprar un simple rollo de papel higiénico. La inestabilidad llevó a que una figura emergente comenzara a alzarse: Adolf Hitler.

A pesar de que Alemania parecía remontar, el “crack del 29” tumbó las bases que su sociedad construyó. Es en ese momento, en el de una profunda crisis, en el que el nazismo ascendió entre la ciudadanía. Para 1933, ya con Hitler como canciller, el partido nazi suprimió los pagos. El capital principal no se retornaría hasta el Acuerdo de deudas de Londres de 1953, quedando los intereses acumulados congelados hasta la reunificación del país, lo que retrasó el desembolso final hasta el año 2010.

Un 3 de octubre, pero de 1995, O. J. Simpson es declarado no culpable por los asesinatos de su exesposa Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, amigo de esta última. A pesar de las distintas pruebas presentadas (como el guante con sangre hallado en la residencia de Simpson que complementaba al de la escena del crimen), el jurado determina que la fiscalía no ha demostrado la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Este es uno de los procesos legales más mediatizados de la historia. Millones de estadounidenses encendieron sus televisores para presenciar la resolución.

El interés de la opinión pública era evidente: Simpson era recordado por ser uno de los mejores jugadores de la NFL (fútbol americano) y una estrella emergente de Hollywood; apareció como actor de reparto en la saga “Agárralo como puedas”.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 3 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 3 de octubre?

1714.- El rey Felipe V decreta la fundación de la Real Academia de la Lengua.

1825.- La República de Bolívar cambia oficialmente su nombre a República de Bolivia.

1898.- Circula por Madrid el primer tranvía eléctrico.

1952.- Reino Unido detona en el fondo del mar su primera bomba atómica, 'Hurricane'.

1974.- Comienza el juicio al presidente Richard Nixon por el caso 'Watergate'.

1989.- Los Reyes de España inician viaje oficial a Polonia, el primero de un jefe de Estado español a este país.

1996.- Bosnia y la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) establecen relaciones diplomáticas.

2002.- Un tribunal turco conmuta la pena de muerte por cadena perpetua al líder del independentismo kurdo Abdulla Ocalan.

2013.- Mueren más de 400 inmigrantes en un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa.

2018.- El Supremo confirma a Rodrigo Rato los cuatro años y medio de prisión por las tarjetas opacas de Caja Madrid.

2024.- Llegan a Torrejón (Madrid) dos aviones de Defensa con 244 personas evacuadas desde Líbano.

¿Quién nació el 3 de octubre?

1896.- Gerardo Diego, poeta español.

1900.- Thomas Wolfe, escritor estadounidense.

1934.- Rodolfo Martín Villa, político y ejecutivo español.

1940.- Nacha Guevara, cantante y actriz argentina.

1942.- Jesús Mariñas, periodista español.

1962.- Juan Antonio Ruiz 'Espartaco', torero español.

1968.- Nadia Calviño, política española.

¿Quién murió el 3 de octubre?

1988.- Franz Josef Strauss, político alemán.

1995.- Elena Quiroga, escritora española.

1998.- Hugo Batalla Parentini, político uruguayo.

1999.- Akio Morita, empresario y físico japonés.

2004.- Janet Leigh, actriz estadounidense.

2006.- Peter Norman, atleta australiano.

2019.- Diego Freitas do Amaral, político portugués.

¿Qué se celebra el 3 de octubre?

Hoy, 3 de octubre, se celebra el Día Internacional del Mosquetero.

Horóscopo del 3 de octubre

Los nacidos el 3 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 3 de octubre

Hoy, 3 de octubre, se celebra san Francisco de Borja.