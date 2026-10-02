Muere un hombre de 84 años en La Puebla del Río por virus del Nilo y aumentan a cuatro las víctimas en Andalucía

En la madrugada de este viernes, un hombre de 84 años ha muerto en la localidad sevillana de La Puebla del Río con patologías previas por fiebre del Nilo Occidental (FNO). Según ha confirmado la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, se trata de la cuarta víctima por esta enfermedad en Andalucía.

Tras presentar síntomas de un cuadro neuroinvasivo de fiebre del Nilo occidental (VNO) fue ingresado en e Hospital Universitario Virgen del Rocío.

En consecuencia, Sanidad prorroga la consideración de área en alerta de La Puebla del Río cuatro semanas más, hasta el 31 de octubre. La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado al Ayuntamiento de La Puebla del Río y a la Diputación Provincial de esta situación para que adopten las medidas determinadas en el Plan de Acción que les ha trasladado.

Hace casi dos meses del primer fallecido por a enfermedad, se trata de un vecino de 82 años de la localidad de Dos Hermanas que perdió la vida el pasado 5 de agosto. Semanas después, el día 27, un vecino de Guadalema de los Quintero, con 89 años, y el tercer caso un vecino de Tomares, con 81 años, aunque la exposición al virus fue en Mazagón en Palos de la Frontera, Huelva, el pasado 14 de septiembre.

Durante esta temporada, se han diagnosticado 71 casos de fiebre del Nilo Occidental en humanos en Andalucía, de los cuales 40 han sido leves y 31 graves, entre los que se encuentran los cuatro fallecidos. De todos ellos, la mayoría (35) han requerido hospitalización, de los que tres permanecen ingresados, el resto ha tenido una evolución favorable.

Municipios afectados

Hasta la fecha, se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en 808 usuarios y de despistaje de arbovirosis en 192 casos de meningitis víricas.

Actualmente, 21 municipios andaluces están en situación de área en alerta en la comunidad autónoma. Los afectados son: uno en Almería (la pedanía de Las Cuartillas, Mojácar); tres en Cádiz (Manzanete, de Barbate; Benalup-Casas Viejas y Campiña Serrano de El Puerto de Santa María); tres en Córdoba (La Carlota, La Rambla y Lucena); dos en Huelva (la aldea Candón, de Beas y Huelva capital); uno en Málaga (Alhaurín de la Torre); y 10 en Sevilla (Almensilla, Cantillana, Coria del Río, Isla Mayor, La Luisiana, La Puebla del Río, Las Navas de la Concepción, Los Palacios y Villafranca, Peñaflor, Utrera y Villamanrique de la Condesa).

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. En la misma línea sostiene que se debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.