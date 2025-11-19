Valencia pone en marcha el primer simulacro de inundaciones tras la DANA y moviliza a más de 100 efectivos: "Es necesario"

A las 12:00 de la mañana los vecinos de la Torre han escuchado un sonido que nunca habían oído en la localidad: "Es el primer simulacro que se hace de esta manera en la historia de Valencia. Precedido por alertas sonoras, formación y acompañamiento a los efectivos", explica María José Catalá, la Alcaldesa de Valencia.

Este simulacro ha movilizado a más de un centenar de efectivos: "Entre Policía Local, bomberos, recursos de Protección Civil, Cruz Roja, Agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional" añade Catalá. Pedro Canales, Oficial de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia, ha explicado el supuesto bajo el que se ha trabajado: "Estábamos simulando que el cauce del Río Turia iba cargado de agua y el Centro de Coordinación de Emergencias detecta una rotura en uno de los laterales, entre la salida 5 y 6 de la V-30 con un riesgo de afectar a la pedanía de La torre en 90 minutos. Ese es el tiempo con el que contamos en este caso para poder avisar a la población de que llegaba una avenida flubial. Se ha convocado el CECOPAL y se ha avisado a las entidades que han querido participar".

Entre las medidas adoptadas, se han cortado calles, se ha evacuado el Centro de salud y los alumnos de unos de los centros escolares se han subido a plantas superiores de las instalaciones. Además, los bomberos han evacuado a una personas con movilidad reducida que ha sido acompañada en ambulancia a un lugar seguro.

"Es necesario mejorar la cultura de la prevención"

La alcaldesa de Valencia asegura que ha sido un éxito: "Un año después de la DANA, Valencia ha tomado buena nota, es necesario mejorar la cultura de la prevención. Tenemos el plan Valencia más segura con la UPV y la UV que incluye formación, y una serie de mecanismos y simulaciones como la de hoy".

Aun así, algunos vecinos se quejan del volumen del megáfono, creen que no llega a todas las calles de la zona: "Si tenemos que enterarnos que estamos en peligro por ese sonido, vamos listos" clama un vecino. Desde el consistorio, insisten en que esto es el punto de partida para seguir trabajando: "Me comentaban que esto depende de la dirección del aire, tráfico, ambiente, pero efectivamente, esta es la primera instalación y la hemos hecho con la intención de ver también cuál es el radio de llegada de sonido, y por tanto es evidente que todo el aprendizaje de hoy nos va a ayudar a hacer un despliegue pensando efectivamente en su alcance" explica la Alcaldesa.

Durante el desarrollo del dispositivo, se han desplegado lanchas y furgones pesados de la Policía, acompañados de los agentes que alertaban que se trata de un simulacro.

