Noticias de hoy, lunes 12 de enero de 2026

Las declaraciones de Donald Trump sobre Irán, o el campo español en pie de guerra, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 12 de enero de 2026.

Trump baraja nuevas acciones militares contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se muestra dispuesto a intervenir en Irán, donde las protestas no paran ni deja de crecer el número de muertos por la represión del régimen de los ayatolás. Se calcula que ya hay más de 500 muertos.

Trump señaló este domingo que los líderes de Irán le "llamaron" y "quieren negociar" tras amenazar con posibles acciones militares en represalia por la violencia en las protestas que se desarrollan en el país. "Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar", dijo el presidente estadounidense a un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial, tras señalar que está recibiendo información cada hora sobre la evolución de las protestas y su Gobierno "va a hacer una determinación". "Quizás tengamos que actuar antes de una reunión", agregó.

El campo español en pie de guerra

Una noche más, una madrugada más, un día más. Los agricultores bloquean las carreteras en contra del acuerdo que la Unión Europea firmará con Mercosur el próximo sábado. Piden la creación de cláusulas espejo para que todos los productos que entran en España desde fuera de la Unión Europea tengan los mismos controles de calidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.