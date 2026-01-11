Noticias de hoy, domingo 11 de enero de 2025

Las tractoradas ante la rabia de los agricultores por el acuerdo entre la UE y Mercosur, las manifestaciones en Irán y la mujer asesinada en un nuevo caso de violencia de género que sacude Olvera, Cádiz, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 11 de enero de 2025.

Tractoradas y cortes en las carreteras españolas ante la rabia de los agricultores por el acuerdo entre la UE y Mercosur

Cuarta jornada de movilizaciones en las carreteras españolas por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Tras más de veinte años de conversaciones, ambos bloques han cerrado un tratado de libre comercio con el objetivo de eliminar aranceles y facilitar el intercambio de bienes entre Europa y Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

El pacto prevé que la UE suprima impuestos a productos agroalimentarios como la carne, el azúcar, la soja o el etanol, mientras que Mercosur hará lo mismo con automóviles, maquinaria, productos industriales y farmacéuticos europeos. Aunque el acuerdo afectaría a más de 700 millones de personas y se considera uno de los mayores del mundo, agricultores y ganaderos europeos lo perciben como una amenaza directa.

El sector primario teme una competencia desleal debido a que los productos importados se producen bajo normas sanitarias y medioambientales menos estrictas. Además, alertan de una caída de precios y de recortes en las ayudas de la Política Agraria Común, lo que pondría en riesgo su viabilidad económica.

Estas preocupaciones han desencadenado protestas y bloqueos en distintas carreteras. En Cataluña se mantienen cortes en varias vías principales, incluida la AP-7 y accesos al puerto de Tarragona. En Galicia, la A-52 permanece bloqueada desde el sábado de madrugada. Las movilizaciones también están afectando al transporte de mercancías, con miles de camiones retenidos y pérdidas económicas significativas, según denuncian las asociaciones del sector.

Las protestas se extienden por toda Europa, con acciones similares en países como Francia, Polonia, Hungría, Austria o Irlanda. Los manifestantes reclaman que el Parlamento Europeo no apruebe el acuerdo y exigen ser escuchados. Con la posible firma del tratado prevista para el 17 de enero, los agricultores anuncian que continuarán las movilizaciones en España y en Bruselas para intentar frenar un acuerdo que consideran perjudicial para el futuro del campo europeo.

Nueva ola de protestas en Irán: censura de internet y numerosas víctimas mortales

Irán atraviesa la mayor ola de protestas de los últimos años, con movilizaciones en todo el país contra el régimen islámico pese al fuerte bloqueo de Internet y de las comunicaciones internacionales impuesto por el gobierno. Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre por la grave situación económica, marcada por la inflación y la caída del rial, y pronto se extendieron a las 31 provincias, convirtiéndose en un desafío directo al liderazgo del ayatolá Ali Jameneí.

El apagón informativo ha reducido drásticamente la conectividad y dificulta comprobar de forma independiente lo que ocurre sobre el terreno. Aun así, organizaciones no gubernamentales denuncian una represión muy violenta y aseguran que el número de muertos podría ascender a cientos, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 22 años abatidos a corta distancia. Estas cifras no son oficiales y podrían ser mayores debido a la falta de información.

Testimonios de sanitarios recogidos por medios internacionales señalan que hospitales y morgues están desbordados, y que a algunas familias se les habría exigido dinero para recuperar los cuerpos de sus familiares. Según estas fuentes, muchos manifestantes murieron antes de recibir atención médica, tras impactos directos en la cabeza o el pecho.

Pese a la dureza de la represión, las protestas continúan en varias ciudades. Desde el exilio, figuras de la oposición como Reza Pahvalí han pedido a la población que mantenga la presión sobre el gobierno e incluso que convoque huelgas generales.

La situación también ha generado reacciones internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a los manifestantes y aseguró que su país está dispuesto a ayudar si continúa la represión. Por su parte, el papa León XIV hizo un llamamiento al diálogo y a la paz, pidiendo trabajar con paciencia por el bien común y el fin de la violencia en Irán y otros países afectados por conflictos.

Asesinada una mujer por su pareja en Olvera, Cádiz

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 58 años en su vivienda de Olvera, en la provincia de Cádiz, ocurrida de madrugada. El aviso llegó al servicio de emergencias 112 tras una llamada realizada por la hija de la víctima, alertada previamente por su padre, un hombre de 60 años que convivía con la mujer y que fue detenido en el mismo domicilio.

Los agentes comprobaron el fallecimiento al llegar a la vivienda y activaron el protocolo judicial por un posible caso de violencia de género. Aunque no se hallaron armas blancas ni de fuego, la autopsia determinará la causa exacta de la muerte. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Cádiz, mientras que el detenido permanece bajo custodia y pasará a disposición judicial en el juzgado de Arcos de la Frontera.

Según fuentes de la investigación, no existían denuncias previas por violencia machista. Los hijos del matrimonio, todos mayores de edad, no se encontraban en la casa en el momento de los hechos. La alcaldesa de Olvera ha expresado su consternación y ha señalado que, a falta de confirmación oficial, todo apunta a una muerte violenta relacionada con la violencia de género. El Ayuntamiento prepara una declaración institucional y medidas de apoyo a la familia.

De confirmarse como crimen machista, sería la tercera víctima mortal por violencia de género en lo que va de año, dos de ellas en Andalucía. La fallecida era una persona muy conocida en la localidad, de unos 8.000 habitantes. Las autoridades recuerdan que las víctimas y su entorno pueden acudir al teléfono 016, disponible las 24 horas, así como a otros servicios de emergencia y atención especializados.

