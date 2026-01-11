El agente tutor: una figura más allá de las policías locales

Idoia tiene 18 años, nos cuenta que durante mucho tiempo sufrió acoso escolar. "Me ponían los típicos carteles riendose de mi, si me equivocaba me lo recordaban todo el rato, las redes sociales influyeron muchísimo".

Relata que intentó quitarse la vida en varias ocasiones; asegura que el centro educativo no activó los protocolos. "Aunque sea muy difícil y cuesta mucho pedir ayuda, yo les digo a quienes sufren acoso escolar, que la pidan; a los padres, a amigos amigos y si no, que vayan a la policía"

Estos días explica -lo que ella vivió en primera persona- a un grupo de policías locales del Baix Llobregat. Todos ellos realizan una formación teórica y práctica para convertirse en futuros agentes tutores. Se trata de una figura especializada en el ámbito del menor y una de las áreas en las que se centran es el bullying.

"Uno de los objetivos es convertirnos en referentes y que el niño o niña que está siendo víctima de acoso escolar se pueda aproximar a nosotros y nos cuente lo que está viviendo para poder mediar en la situación", cuenta Leticia Moreno, referente en atención a la víctima, agente tutor y vocal, en Catalunya, de la fundación ANAT.

Acompañamos al grupo de agentes a La Granja, en el Montseny, una granja escuela con un Método de Educación Emocional registrado. Aquí a través de varias dinámicas y ejercicios prácticos, aprenden a trabajar las emociones y a detectar, mediante la observación, si un pequeño necesita ayuda . Cristina Gutiérrez, la directora de esta granja escuela les explica que ellos son como un faro. "Muchas veces los niños que sufren acoso no hablan, no dicen nada, no expresan y se quedan callados por vergüenza o por el motivo que sea".

Alex es policía local y cuenta que de niño fue víctima de bullying "me faltó apoyo, alguien que me acompañara, me sentí aislado y estigmatizado". Se forma para ser agente tutor ya que cree que, entre otras cosas, puede empatizar mucho con los niños y niñas victimas de acoso escolar.

La figura del agente tutor, en casos extremos, puede actuar si un colegio no está aplicando los protocolos antibullying.

