Un muerto y un herido tras una pelea este domingo en Badajoz

Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido este domingo en Badajoz en una pelea entre ambos con arma blanca, según han informado a EFE fuentes policiales.

El suceso ha tenido lugar sobre las siete de esta mañana en el barrio de Cerro de Reyes, cerca de la rotonda de Las Grullas, donde los agentes de la Policía Nacional trabajan en estos momentos.

Durante la mañana de este domingo la Policía Nacional ha desplegado un dispositivo de seguridad en la zona. De hecho, a media mañana había patrullas policiales en la calle Cigüeñas.

El fallecido presentaba heridas de arma blanca, así como el otro varón lesionado, que ha sido detenido. En principio, según las fuentes consultadas, el suceso no tendría relación con los tiroteos registrados en los últimos días en la ciudad, el último de ellos ayer.

Últimos tiroteos

En la madrugada de este sábado la ciudad registró un segundo tiroteo en una semana, afectando a una vivienda de la calle Luis Zambrano Blanco, ubicada en la barriada pacense de Suerte de Saavedra.

Según confirmaron desde la Policía Nacional, durante el incidente, se han registrado varios tiros a una fachada de un domicilio. Los hechos ocurrieron poco antes de las cuatro y media de la madrugada. En concreto, el autor de los hechos efectuó cinco detonaciones con un arma de fuego dirigidas contra la pared exterior del inmueble.

El primer suceso de este tipo ocurrió el pasado martes, día de Reyes, cuando dispararon al coche del hombre que golpeó con su vehículo a una menor en el barrio de Cerro de Reyes. La niña iba en bicicleta y los familiares de la pequeña herida intentaronagredir al conductor cuyo vehículo recibió un disparo. El suceso tuvo lugar a las 11.30 horas en la calle Santa Luisa de Marillac, cerca de la confluencia con la calle Otumba.

