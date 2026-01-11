La famosa cifra de los 10.000 pasos al día para estar saludable ya está descartada: esto es lo realmente recomendado por los expertos

Caminar tiene múltiples beneficios: mejora la salud cardiovascular, ayuda a controlar el peso, regula el azúcar en la sangre y fortalece músculos y huesos, entre otras. Sin embargo, para alcanzar estos beneficios no es necesario realizar caminatas tan largas, y pasarse de la raya puede incluso llegar a ser contraproducente.

La ciencia propone una alternativa con un beneficio comprobado

Además mucho más accesible: unos 7.000 pasos al día sería suficiente. Diversos estudios han demostrado que a partir de los 7.000 pasos se observa un estancamiento de los resultados.

Entre 4.000 y 7.000 pasos, unos cinco kilómetros diarios, serían suficientes para mantenerse saludable. "Este estudio es el primero que relaciona el número de pasos diarios no solo con la mortalidad sino con enfermedades específicas como diabetes tipo 2, cáncer, demencia y enfermedades cardiovasculares", explica uno de sus autores Borja del Pozo Cruz, que además, afirma que es una meta "realista y eficiente".

Caminar y no pasear

Además, los especialistas insisten en que se debe realizar una caminata activa, con algo de ritmo, y no con intención de "paseo" para lograr realmente estos resultados, ya que, caminar puede ser equivalente a correr si se duplica el tiempo invertido y además, con un menor impacto para las articulaciones.

