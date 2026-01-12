Efemérides de hoy 12 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 12 de enero

El 12 de enero de 2010, un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter sacude Haití, causando más de 200.000 muertes. El seísmo tiene su epicentro a pocos kilómetros de Puerto Príncipe y se produce a escasa profundidad, lo que multiplica su capacidad destructiva en uno de los países más pobres del mundo. En cuestión de segundos, edificios gubernamentales, hospitales, escuelas y viviendas se derrumban, dejando a más de un millón de personas sin hogar.

Las infraestructuras básicas colapsan y los servicios de emergencia quedan desbordados, dificultando las labores de rescate durante los primeros días. La catástrofe provoca una grave crisis humanitaria, con escasez de agua, alimentos y atención médica. Como respuesta, la comunidad internacional se moviliza con un amplio despliegue de ayuda y misiones humanitarias. El terremoto marca un punto de inflexión en la historia reciente de Haití, cuyas consecuencias sociales y económicas se prolongan durante años.

Un 12 de enero, pero de 1969, Led Zeppelin lanza su álbum de debut en Estados Unidos, titulado 'Led Zeppelin I'. El disco, bajo el sello de Atlantic Records, presenta un sonido contundente que combina blues, rock y elementos psicodélicos, elementos rompedores con las tendencias musicales de la época. El primero de los álbumes homónimos de la banda es grabado en apenas unas semanas, producido por Jimmy Page, guitarrista, y financiado por la propia banda,

El álbum muestra desde el inicio la fuerza creativa y experimental del grupo, con temas como You Shook Me y Dazed and Confused. Con este primer trabajo, la banda sienta las bases de una trayectoria que influye en el desarrollo del hard rock y el heavy metal británico durante las décadas siguientes.

¿Qué pasó el 12 de enero?

1425.- Don Juan de Egipto Menor, primer gitano de quien está documentada su presencia en la Península Ibérica, recibe un salvoconducto para transitar por este territorio.

1807.- Parte de la ciudad de Leiden (Países Bajos) queda destruida por la explosión de un buque cargado de pólvora.

1959.- Cinco jóvenes descubren la Cueva de Nerja (Málaga).

1976.- Con la marcha del general Gómez de Salazar, termina la presencia española en el Sáhara.

1988.- Se firma en Vitoria el Pacto de Ajuria Enea para la normalización y pacificación del País Vasco.

1998.- Diecinueve países europeos, entre ellos España, firman en París el protocolo del Consejo de Europa que prohíbe la clonación de seres humanos, el primer texto jurídico internacional en esa materia.

2005.- Estados Unidos anuncia el fin de la búsqueda de armas de destrucción masiva en Irak.

2006.- Más de trescientos peregrinos mueren en La Meca por una avalancha.

2009.- Se realiza la primera transacción en la red de la moneda digital bitcoin.

2017.- Lanzamiento del videoclip 'Despacito', canción de Luis Fonsi con Daddy Yankee, que llegó a ser el video musical más visto en YouTube.

2021.- Una ola de frío histórica azota España. Municipios como Torremocha del Jiloca y Bello, en Teruel, y Molina de Aragón, en Guadalajara, registran temperaturas por debajo de 25 grados bajo cero.

¿Quién nació el 12 de enero?

1809.- Leopoldo O’Donnell, militar y gobernante español.

1948.- Carme Riera, escritora española.

1949.- Haruki Murakami, escritor japonés.

1963.- Juan Carlos Monedero, profesor y político español, fundador de Podemos.

1964.- Jeff Bezos, empresario estadounidense, fundador de Amazon.

1995.- Maverick Viñales, piloto de motociclismo español.

¿Quién murió el 12 de enero?

1960.- Pedro Puig Adam, matemático e ingeniero español.

1963.- Ramón Gómez de la Serna, escritor español.

1976.- Agatha Christie, escritora británica de novelas policíacas.

2004.- Olga Ladyzhenskaya, matemática rusa.

2009.- Claude Berri, cineasta francés.

2020.- Paulo Gonçalves, motociclista portugués fallecido en el rally Dakar.

¿Qué se celebra el 12 de enero?

Hoy, 12 de enero, se celebra el Día Mundial del Mazapán.

Horóscopo del 12 de enero

Los nacidos el 12 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 12 de enero

Hoy, 12 de enero, se celebran san Benito Biscop y santa Cesárea.