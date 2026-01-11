Se enfrenta a 15 años de cárcel por matar a un intruso que entró en su casa para robar cannabis

La Fiscalía ha pedido 15 años de cárcel para S.M.G, un hombre acusado de acabar con la vida de un hombre al que apuñaló tras sorprenderlo dentro su propiedad en Inca (Mallorca), donde presuntamente había accedido para robar plantas de cannabis. Los hechos se remontan a septiembre de 2020, y el acusado será juzgado a partir del próximo lunes en la Audiencia Provincial de Baleares.

El Ministerio Público considera que S.M.G es responsable de un delito de homicidio y reclama, además de la condena de prisión, el pago de indemnizaciones a los familiares de la víctima por un importe cercano a los 158.000 euros.

En el mismo procedimiento serán juzgadas otras tres personas que acompañaban al fallecido la noche de los hechos. Para ellas, la Fiscalía solicita penas de 11 meses de cárcel por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

El orden cronológico de los hechos

Según el relato de la acusación, los hechos tuvieron lugar el 24 de septiembre de 2020, cerca de las 20:00 horas de la tarde, cuando la víctima y los otros tres implicados se desplazaron en un vehículo oscuro hasta una finca donde residía el acusado, con la intención de robar plantas de cannabis. Según el escrito, el fallecido fue quien accedió al interior del recinto, atravesando un agujero existente en una valla metálica situada sobre un muro de más de metro y medio de altura, mientras sus acompañantes le esperaban en el exterior.

Una vez dentro, el intruso fue sorprendido por el propietario de la vivienda, quien presuntamente se armó con un cuchillo de 13 centímetros de hoja y, tras un forcejeo, le asestó varias cuchilladas que le causaron graves heridas. El herido logró salir del recinto, pero el acusado lo persiguió y volvió a atacarle con varias puñaladas, dejándolo gravemente herido.

Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, no fue posible salvarle la vida. El juicio comenzará el lunes con la lectura de los escritos de acusación y defensa, los informes iniciales y la declaración de dos agentes de la Guardia Civil. Los acusados comparecerán al final del proceso.

Otras sucesos durante este fin de semana

Este fin de semana, la Guardia Civil ha detenido también a un hombre de 60 años en Olvera, Cádiz, tras asesinar presuntamente a su mujer de 58 años en su domicilio. La muerte ha sido violenta, pero no se han encontrado ni armas blancas ni armas de fuego.

El hombre, que ha sido detenido en la madrugada de este domingo, había alertado a su hija de lo sucedido, según ha indicado EFE, y fue la propia hija la que llamó a los servicios de emergencia 112 a las 01:48 horas. El detenido no tenía denuncias previas por delitos de violencia de género. El cuerpo de la mujer ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Cádiz para la práctica de la autopsia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.