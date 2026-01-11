Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido el hombre que se atrincheró en su vivienda en Sevilla tras disparar varias veces con un arma

La Policía Nacional se ha hecho cargo del asunto a través del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.

Atrincherado un hombre en el interior de su vivienda en Camas (Sevilla)

Atrincherado un hombre en el interior de su vivienda en Camas (Sevilla)EUROPAPRESS

Lola Márquez Romero
Publicado:

La Policía Nacionalha detenido pasadas las 14:00 horas al hombre que desde primera hora de la mañana estaba atrincherado en su vivienda de la localidad de Camas (Sevilla) después de que hubiera disparado al aire varias veces con un arma de fuego. Un equipo de Agentes de los GOES han entrado en la vivienda, han sacado al atrincherado y lo han llevado hasta un coche policial. También han intervenido una escopeta.

Este domingo en la localidad de Camas (Sevilla), la Policía Nacional ha desplegado efectivos en el entorno de una vivienda de la en la que se ha atrincherado un hombre después disparar al aire varias veces con un arma de fuego.

Fue a primera hora del día, alrededor de las 7:15 horas, cuando un vecino alertado por el ruido, informó a los cuerpos de policía y una unidad policial se desplazó hasta el lugar, según informan fuentes cercanas.

Por el momento se desconocen las causas que han podido provocar el atrincheramiento de esta persona en una vivienda situada en el número 13 de la calle Melilla, en el barrio de la Extremeña, un barrio de la localidad sevillana de Camas.

Según los vecinos de la zona, no era la primera vez que se producían riñas y disputas entre los vecinos y este hombre.

Según el periódico 'ABC' el implicado es un joven de unos 30 años de edad que vive en dicho domicilio desde hace unos meses y tras la discusión con un vecino durante la madrugada, sobre las siete de la mañana una llamada alertaba de ruidos en la casa, cuando se personaron las autoridades locales. Según algunos testigos, apuntó con una pistola a uno de los agentes.

Cuando los agentes municipales acudieron al lugar de los hechos y certificaron la presencia de un arma de fuego en el interior de la vivienda, tras realizarse varios disparos al aire, notificaron a la Policía Nacional, que se ha hizo cargo del asunto a través del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.

