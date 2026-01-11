Desaparece un pescador de 51 años en Asturias

Los servicios de emergencia mantienen activo un importante dispositivo de rastreo, para tratar de encontrar a un hombre de 51 años que ha desaparecido mientras pescaba en la zona de Punta Engaramada, próxima a la localidad de Loza, en el occidente asturiano.

El hombre es un pescador habitual, y buen conocedor del litoral donde se encontraba, y que no regresó a su casa a la hora prevista ni respondía a las llamadas telefónicas. Ante esta situación, sus familiares acudieron a la zona y encontraron su vehículo estacionado a unos 300 metros del punto donde solía pescar, lo que motivó el aviso al 112 Asturias alrededor de las 20:05 horas.

Búsqueda por mar, tierra y aire

Tras la alerta, se activó automáticamente una búsqueda por mar, tierra y aire en la que participan efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil.

Durante la primera jornada intervinieron bomberos de los parques de Barres, el Grupo de Rescate, la Unidad de Drones y la Unidad Canina, además de patrullas terrestres y medios aéreos y marítimos. Las labores de rastreo se prolongaron hasta la medianoche, momento en el que el operativo fue suspendido debido a las condiciones meteorológicas adversas.

La búsqueda se ha reanudado a primera hora de esta mañana con un refuerzo de medios, incluyendo bomberos de los parques de Barres, Tineo y La Morgal, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, su aeronave y patrulleras, así como embarcaciones de Salvamento Marítimo y equipos acuáticos de Cruz Roja.

Los equipos continúan peinando tanto los acantilados como el entorno marítimo con la esperanza de localizar al desaparecido lo antes posible.

Otros sucesos similares

En el mes de septiembre de este mismo año, encontraron a un pescador muerto en la costa de Valverde, en El Hierro. Se trataba de un hombre de 51 años, que salió de su casa un domingo por la mañana, y no regresó a la hora prevista, lo que hizo saltar las alarmas. Tras varias horas de búsqueda y un intenso dispositivo desplegado, el cadáver fue localizado en torno a las 22:05 horas de la noche, en torno a las proximidades del Charco Manso.

En las labores de rastreo participaron un helicóptero de rescate Helimer, una embarcación del grupo de intervención del Cabildo de El Hierro, la unidad de drones de la Guardia Civil, efectivos de Medio Ambiente, Policía Portuaria, AEA y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Tras la localización, el cuerpo fue trasladado por medio de la embarcación de Salvamento Marítimo hasta el muelle de La Estaca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.