El papa visita Canarias: un viaje histórico con la migración en el centro

Canarias se prepara para un acontecimiento histórico: por primera vez, un Papa visitará el archipiélago. El pontífice León XIV ha incluido a las islas en su primer viaje oficial a España, una decisión que continúa con la voluntad de su predecesor, el papa Francisco, que recibió una invitación por parte del gobierno canario en enero de 2024.

La visita, que todavía no ha sido anunciada oficialmente por la Santa Sede, se encuentra en fase de preparación y coordinación con las administraciones públicas y la Iglesia española. Según fuentes eclesiásticas, el viaje incluirá etapas en Madrid, Barcelona y Canarias, la que marcará el perfil más social y humanitario de la agenda.

Un gesto sin precedentes para el archipiélago

Nunca antes un obispo de Roma había pisado suelo canario. El viaje rompe una ausencia histórica y responde a una preocupación que ya había expresado el papa Francisco, quien manifestó públicamente su deseo de acudir a las islas para conocer de primera mano la realidad migratoria. León XIV ha recogido ese testigo y ha decidido convertir Canarias en una parada clave de su pontificado.

La elección del archipiélago no es casual. En los últimos años, Canarias ha vivido una presión migratoria constante, con miles de personas llegando por la ruta atlántica en condiciones extremas. A esta realidad se suma la atención a cerca de 5.000 menores migrantes no acompañados, repartidos en decenas de centros en todo el territorio insular.

Una visita aún con muchas incógnitas

Si bien Cristóbal Déniz, Obispo Auxiliar de Canarias, ha anunciado que la parada será en Gran Canaria, tampoco se puede descartar la posibilidad de que Su Santidad visite otras islas. Tenerife o El Hierro, podrían formar parte de la agenda de actos oficiales.

Desde el Gobierno regional se valora la visita como un reconocimiento al papel de Canarias en la gestión humanitaria de la migración. "Nos ponemos a disposición para lo que haya que organizar", comenta el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mientras recuerda cómo la visita que realizó al Vaticano en enero de 2024 ha sido clave para lograr este hito histórico.

Desde la Iglesia en Canarias, la visita se interpreta como un respaldo a la labor pastoral y social que se desarrolla en los centros de acogida: "Canarias es frontera pero sobre todo es lugar de acogida respetuosa", explicaba Cristóbal Déniz mientras reconocía que no sabe responder aún a las dudas de los periodistas. ¿Cuál será la agenda?, ¿visitará un centro de migrantes?, ¿Quién asume el gasto económico de esta visita?. "Tenemos más preguntas, que respuestas", admitía entre risas.

Más allá de su dimensión espiritual, el viaje del Papa a Canarias tendrá una lectura política, social y simbólica. Supone situar al archipiélago en la agenda internacional y reforzar el mensaje de defensa de los derechos humanos en uno de los puntos más sensibles del mapa migratorio europeo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.