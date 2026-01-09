Alerta tras detectar billetes falsos en Nueva Carteya en Córdoba: "Suelen ser suaves como el papel normal"

En los últimos días se ha detectado la circulación de billetes falsos en la localidad cordobesa de Nueva Carteya. La Policía Local ha sido la encargada de trasladar la alerta a la población a través de un comunicado difundido en redes sociales por el propio Ayuntamiento.

El Consistorio ha solicitado a sus vecinos que tomen todas las medidas de seguridad si creen que pueden correr el riesgo de tener alguno de estos billetes que están circulando de forma fraudulenta a la vez recuerda que, si se detecta uno de ellos, se comunique y se entregue en las oficinas de la Policía Local, la Guardia Civil o en una entidad bancaria.

Mirar el billete al trasluz

El Ayuntamiento aconseja revisar los siguientes elementos de los billetes falsos. Entre las instrucciones más importantes facilitadas por el Banco de España encontramos tocar el papel y sí notamos que no es firme, áspero, ni se siente la figura principal, número y la bandera lateral estaríamos ante uno de estos billetes falsos que están circulando. Este tipo de billetes suelen ser suaves como el papel normal.

La falsificación también se puede detectar mirando el billete al trasluz. Sí la marca de agua es semitransparente, hay una línea oscura en el hilo de seguridad o los dibujos de anverso y reverso no coinciden perfectamente a contraluz tendríamos en nuestro poder un billete falsificado.

Delito grave

Por último, el Banco de España aconseja girar el billete y sí la imagen del holograma cambia, así como el número esmeralda de verde a azul oscuro y parece moverse verticalmente estaríamos de nuevo ante uno de estos billetes El Consistorio termina el comunicado con esta advertencia "el intento de poner en circulación estos billetes falsos ya constituye un ilícito penal tipificado como delito grave en artículo 386 del Código Penal".

