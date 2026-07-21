Vídeo | Una vaca se cuela en un bar de Girona y todo queda grabado por las cámaras de seguridad

Una vaca se ha convertido en una clienta más de un bar del municipio de Ribes de Freser, en Girona, al entrar en el establecimiento por la puerta principal.

Estos hechos sucedieron poco después de las 9:00 horas de la mañana. Al ver al animal acceder al interior del bar, los clientes se quedaron parados. La vaca, que no estuvo más de veinte segundos en el local antes de salir por la misma puerta por la que entró, se dirigió hacia la parte trasera del bar.

En esa zona, solo había una pareja de personas mayores que se sorprendieron al ver la vaca.

En ese momento, uno de los camareros del bar la hizo marcharse. Esta curiosa anécdota quedó registrada por las cámaras de seguridad del local y todo quedó en un susto sin consecuencias, ya que en ese momento había una quincena de personas dentro del establecimiento.

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