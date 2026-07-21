Muere una niña ahogada y otro menor es rescatado en una playa de Las Palmas

Una niña de unos 12 años ha fallecido este martes tras ahogarse en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria. En el mismo incidente, otro menor, de 11 años, ha sido rescatado con vida por los socorristas y trasladado al hospital con heridas de carácter leve. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias, el aviso se recibió a las 13:36 horas, cuando se alertó de que dos menores se encontraban en dificultades dentro del agua en esta playa situada a la entrada de la capital grancanaria.

Los socorristas de Cruz Roja desplegados en el arenal consiguieron localizar y sacar del mar al niño de 11 años, que fue atendido por los servicios sanitarios y evacuado al Hospital Universitario Materno Infantil con un cuadro de carácter leve.

Mientras tanto, se puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a la otra menor. En el operativo participaron efectivos de Salvamento Marítimo, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.

Finalmente, los equipos de rescate encontraron a la niña en el agua, aunque solo pudieron confirmar su fallecimiento. Las circunstancias en las que se produjo el suceso no han trascendido por el momento y las autoridades continúan investigando lo ocurrido.

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