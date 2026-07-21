Un tiroteo en Castellón de la Plana deja un hombre ingresado con herida de bala

Un hombre de 53 años ha resultado herido por arma de fuego a primera hora de este martes en Castellón de la Plana, según han informado fuentes sanitarias. El suceso ha movilizado a los servicios de emergencias, que recibieron el aviso a las seis y media de la madrugada.

Tras la alerta, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias activó una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente, que se desplazó hasta el lugar de los hechos para atender a la víctima.

Asistido por el SAMU

Allí el equipo médico asistió al hombre, que presentaba una herida por arma de fuego. Una vez estabilizado, fue evacuado en una ambulancia del SAMU al Hospital General de Castellón para recibir atención especializada.

Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que se produjo el disparo ni el estado de salud actualizado del herido. Se espera que las investigaciones del suceso puedan arrojar algo de luz sobre esta situación.

Otro tiroteo más

Este suceso se suma a otros tiroteos registrados en España a lo largo de estas últimas semanas, varios de ellos ocurridos en plena vía pública y que han obligado a movilizar a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad.

Uno de los casos más recientes tuvo lugar hace apenas una semana en Rivas-Vaciamadrid, donde un hombre de unos 43 años resultó herido de gravedad tras recibir un disparo en el muslo en la plaza Pau Casals. La víctima fue atendida inicialmente por agentes de la Guardia Civil y, posteriormente, trasladada por el SUMMA 112 al Hospital Gregorio Marañón.

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