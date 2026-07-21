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POLÉMICA BURKINI

Expulsadas tres mujeres de una piscina en Burgos en una nueva polémica por el uso del burkini

El reglamento actual del Ayuntamiento de Burgos recoge que no se pueden utilizar este tipo de prendas como el burkini, considerada ropa de calle, por razones de higiene y seguridad.

Piscina municipal

Piscina municipal Europa Press

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Andrea Fernández
Publicado:

El llamado burkini es una prenda de baño que utilizan algunas mujeres y que cubre todo el cuerpo, dejando solo al descubierto cara, manos y pies. Los empleados de una piscina municipal informaron a tres mujeres que no podían entrar a la zona de baño con burkini, siguiendo el reglamento y por razones de higiene y seguridad, y les invitaron a abandonar esa parte de la piscina.

Ellas se mostraron en desacuerdo y, tras momentos de tensión, tuvo que intervenir la policía local. Finalmente fueron expulsadas del recinto, aunque no de forma permanente. Podrán volver cumpliendo las normas que se exigen a todos los usuarios de las piscinas burgalesas.

Prohibiciones en la piscina

Pero no solo el burkini está prohibido, tampoco se pueden utilizar para meterse al agua trajes de neopreno o licra, a no ser que un certificado médico justifique su uso. Es una normativa a nivel municipal, ya que no existe una ley a nivel estatal que regule el uso de estas prendas en piscinas españolas.

Se abre el debate

Un debate que sigue abierto y con opiniones divididas. El PP, que gobierna actualmente en solitario en el ayuntamiento de la ciudad, lleva a consulta este polémico tema. Mañana día 22 de julio, los grupos políticos PP, VOX y PSOE se reúnen con el Consejo de Deportes de Burgos para debatir sobre el uso del burkini en piscinas y la posible modificación de esta norma.

Los populares, con una postura firme sobre este tema, quieren mantener la prohibición del uso del burkini en piscinas municipales.

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