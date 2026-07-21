La investigación de la agresión a un grupo de militares que veían la final del Mundial en un bar continúa sin detenidos

Un grupo de militares fue agredido por una decena de encapuchados armados con barras y porras extensibles mientras seguía la final del Mundial de Fútbol en la terraza de un establecimiento de Berriozar (Navarra). El ataque se produjo el pasado 19 de julio, alrededor de las 21:15 horas, en pleno encuentro en el que España conquistó su segundo título mundial.

Según las primeras informaciones, los agresores irrumpieron de forma coordinada en el local y se dirigieron directamente hacia la mesa en la que se encontraban los militares. Una vez allí, comenzaron a golpearlos con barras y porras extensibles antes de abandonar el lugar.

Seis personas heridas

Como consecuencia de la agresión, al menos seis personas resultaron heridas. Tres de ellas son militares, entre los que se encuentra un hombre que sufrió una herida abierta en la cabeza y varias costillas fracturadas. También figura entre los heridos una mujer con una fractura nasal, además de otras personas que presentaban lesiones de diversa consideración.

Algunos de los afectados fueron atendidos por los servicios sanitarios en el mismo lugar de los hechos, mientras que otros tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario para recibir asistencia médica. El establecimiento donde ocurrió la agresión suele ser frecuentado por militares destinados en el cercano acuartelamiento de Aizoáin, que esa noche se habían reunido para ver la final del Mundial junto a otros clientes. Además de las lesiones causadas a los presentes, los atacantes provocaron importantes daños materiales en el local, afectando tanto a la cristalería como al mobiliario de la terraza.

La investigación sigue abierta

Por el momento no se han practicado detenciones, ya que los agresores huyeron tras el ataque. Varias de las víctimas ya han presentado denuncia y la investigación continúa para identificar a los responsables. Aunque inicialmente algunas denuncias fueron interpuestas ante otros cuerpos policiales, todo apunta a que la Policía Judicial de la Guardia Civil asumirá las pesquisas al tratarse de una agresión contra efectivos militares.

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