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Galicia esconde los secretos de la eterna juventud

La comunidad gallega es la que cuenta con más centenarios entre sus habitantes: unas 1.800 personas superan los 100 años. Y la esperanza de vida es también muy alta: 86,83 años en el caso de las mujeres y 81,19 en el de los hombres.

La comunidad gallega es la que cuenta con más centenarios entre sus habitantes

La comunidad gallega es la que cuenta con más centenarios entre sus habitantes

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Patricia Torres
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Cada vez es más habitual encontrarse en Galicia a personas que superen los 100 años. El estilo de vida de las aldeas (tranquilo, rodeado de aire puro, lejos de la contaminación…), combinado con una alimentación sana, ligada en muchos casos a los productos cultivados en las propias huertas, y con un alto consumo de pescado fresco... son claves para esta longevidad.

Es el caso de Carmela, una vecina de Carballo (A Coruña) que tiene ya 102 años. O, como ella misma recalca con orgullo, "102 años y medio". Ella vive en una pequeña aldea, Sofán, con su hijo, José Ángel, que le ayuda con las cosas de casa y le hace la comida. Aunque lo cierto es que se apaña bastante bien sola, y desprende una energía increíble.

"Ya paso de 100 años y estoy como estaba con 90. Igual me canso algo más, pero por lo demás estoy como estaba. Hay gente con muchos menos años que se cansa mucho más. Yo tengo la energía de siempre", nos cuenta.

Preguntada por su secreto para la eterna juventud nos confiesa su ritual de cada mañana: "yo tomo una onzita de chocolate cada mañana. Poco, una piecita que disuelvo en la leche, pero es un ritual que me sienta muy bien".

Los secretos para llegar en forma a los 100

Quien se hace de rogar para contarnos su secreto para envejecer tan bien es Elías, un vecino de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) de 99 años. Bromea diciéndonos: "me ha encargado la seguridad social que no diga el secreto porque arruinaría la tesorería de las pensiones".

Pero acaba confesando: su clave es mantener la mente activa. Y para ello recurre a las nuevas tecnologías: maneja Whatsapp, tiene cuenta en Facebook, y publica, prácticamente a diario en su blog https://eliasmalvar.blogspot.com.

¿Sus otros secretos? Levantarse tarde y ser "un cocinero cinco estrellas", que se prepara platos con productos sanos y frescos. Su ayuntamiento ya le ha dado varios premios "por ser viejo", y dice que tiene que llegar a los 100 aunque solo sea "para ver si es verdad que me van a hacer un homenaje cuando los cumpla o me están engañando".

Registro de centenarios

Aproximadamente unas 1.800 personas de cien o más años viven en la comunidad gallega, lo que supone alrededor del 12% de toda la población centenaria de España, un dato que habla de la realidad demográfica de Galicia y refleja una oportunidad única para aprender, investigar y avanzar.

Es por ello que la Xunta ha puesto en marcha un Registro gallego de personas centenarias (Regace). Su objetivo es situar a Galicia en una posición de referencia para el estudio de la longevidad, posibilitando conocer mejor las claves de este fenómeno y afrontar los retos que presenta.

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