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Renfe ya permite viajar con perros de hasta 40 kilos: estos son los requisitos

El dueño abonará unos 40 euros por el billete del perro que viajará a su lado en un vagón 'pet friendly'. Deberá presentarse la documentación y la cartilla de vacunas. Las compañías harán entrega de un kit de limpieza.

Perros en Renfe

Ya se puede viajar en tren con perros de hasta 40 kg | Antena 3 Noticias

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Marta Sasot
Marta Sasot
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Cada vez hay más hogares que tienen perro y éstos son uno más de la familia. Por eso a la hora de irse de vacaciones quieren que la mascota también viaje con ellos.

En el caso del tren, con los perros de menos de 10 kilos nunca ha habido problema pero la cosa cambiaba si el tamaño era grande porque no estaba permitido. Hace unos años, Renfe puso en marcha una prueba piloto con los canes mas grandes pero se limitaba a determinados trenes y trayectos.

A partir de hoy, y coincidiendo con el Día mundial del erro, Renfe permitirá viajar con los de hasta 40 kilos en todos sus trenes. La nueva medida extiende el servicio a AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant y Media Distancia, lo que supone llevar el modelo 'pet friendly' a prácticamente todo el territorio nacional.

"Los perros de menos de 10 kilos podían viajar dentro de su trasportín ahora permitimos perros de hasta 40 kg", explica Isabel Bexumartea jefa de experiencia cliente RENFE.

¿Cuáles son los requisitos?

Para ello hay que cumplir con una serie de normas. El propietario deberá abonar 40 euros por el billete del perro y deberá presentar la documentación y la cartilla de vacunas actualizada, también deberá llevar un bozal. La compañía entrega un kit de limpieza que consta de una funda para cubrir el asiento y una pequeña alfombra.

El propietario deberá llevar otros productos por si ocurre algún incidente con el animal (toallitas higiénicas, o spray desinfectante). Los perros -que viajarán en los vagones calificados 'dog friendly'- siempre irán en el lado de la ventanilla y deberán ir separados entre ellos, en cada extremo del vagón.

El perro tiene que permanecer tanto en la estación como a bordo del tren con el bozal y atado con una correa no extensible de 1.5 metros de longitud máxima.

Hay pasajeros que no están de acuerdo con la medida

Pero esta medida ha levantado alguna polémica por que hay usuarios que han expresado no estar de acuerdo, al considerar que pueden causar molestias o resultar incómodo para algunos pasajeros. La medida tiene exclusiones claras. No podrán viajar con este sistema los perros menores de un año, los de razas consideradas potencialmente peligrosas ni las hembras en celo.

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