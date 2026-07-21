Se desploma una marquesina durante las celebraciones del Mundial por el peso de decenas de aficionados

La celebración del Mundial ha dejado una de las imágenes más llamativas de la jornada cuando una marquesina terminó por desplomarse por el peso de los numerosos aficionados que se habían subido a ella para disfrutar de las mejores vistas de la fiesta.

En los vídeos, que rápidamente se han hecho virales en redes sociales, se aprecia cómo la estructura cede de forma repentina y todas las personas que se encontraban encima caen al suelo entre los gritos de los presentes.

Afortunadamente, el incidente quedó en un gran susto y nadie resultó herido, pese a lo impactante de las imágenes.

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