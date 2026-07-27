Desesperación entre los vecinos de Ávila, a punto de ser alcanzados por las llamas: "Si no lo defendemos nosotros, ¿quién lo va a defender?"

El incendio forestal declarado en Burgohondo (Ávila) ha arrasado ya unas 50.000 hectáreas y mantiene en vilo a toda la provincia. La magnitud del fuego lo sitúa entre los mayores registrados en la historia de España, mientras los equipos de extinción continúan luchando contra un incendio favorecido por las altas temperaturas, la baja humedad y las intensas rachas de viento.

La emergencia sigue siendo máxima. Como consecuencia del incendio, la Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra por un presunto delito de incendio forestal. La Junta de Castilla y León ha anunciado que se personará como acusación en el procedimiento judicial para esclarecer el origen del fuego y depurar responsabilidades.

Fuego a las puertas de las casas

Sobre el terreno, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos forestales, agentes medioambientales y numerosos medios terrestres y aéreos trabajan sin descanso para tratar de contener un frente que continúa avanzando con gran virulencia. Uno de los puntos más delicados se encuentra en Sotillo de la Adrada, donde el fuego llegó a las inmediaciones de las viviendas y obligó a muchos vecinos a abandonar sus casas a toda prisa.

Las escenas vividas durante las últimas horas reflejan la tensión que se respira en la zona. "¡Salid de ahí!", gritaba uno de los especialistas de la UME mientras avanzaba entre el humo y las llamas para alertar a los vecinos del inminente peligro.

"El fuego lo hemos tenido a las puertas. Hemos tenido que sacar a la gente de las casas", relataba un joven vecino, todavía conmocionado por la angustia vivida durante la evacuación.

Los servicios de emergencia confían en que durante la jornada de hoy las condiciones meteorológicas permitan consolidar un perímetro de seguridad y crear un cinturón de contención que impida que el incendio vuelva a amenazar los núcleos urbanos y facilite las labores de extinción.

Voluntarios ayudan a apagar las llamas

Por el momento, 16 municipios continúan evacuados. Además de los dispositivos de emergencia, decenas de vecinos y voluntarios colaboran en la vigilancia y extinción de pequeños focos que siguen reactivándose en distintos puntos del perímetro.

"Esto, si no lo defendemos nosotros, ¿quién lo va a defender?", lamentaba otro vecino mientras ayudaba en las tareas de apoyo.

Más de 60.000 personas permanecen evacuadas y todavía desconocen cuándo podrán regresar a sus hogares. Muchas llevan fuera de ellos desde el jueves y afrontan con preocupación la posibilidad de encontrarse viviendas dañadas o completamente calcinadas cuando las autoridades autoricen el regreso.

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