Condenado a cuatro años de prisión el monitor que abusó sexualmente de dos menores durante un campamento en Huelva

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un monitor de niños a cuatro años de cárcel por dos delitos continuados de abuso sexual a dos menores de 11 y 13 años, durante la celebración de un campamento de inicio de curso celebrado en septiembre del año 2022.

Una sentencia de conformidad

En una sentencia donde el acusado ha aceptado los hechos y la pena impuesta por el juez, se le ha impuesto por cada uno de los delitos dos años de prisión, así como ocho años de prohibición de aproximación a menos de 200 metros de las víctimas o de comunicarse con ellas. A eso suma 10 años de inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad que implique contacto regular y directo con menores; y siete años de libertad vigilada, que se ejecutará tras el cumplimiento de la pena.

El monitor abusó de su confianza

Se considera probado que durante el campamento, el procesado compartía habitación con los niños en calidad de monitor, y aprovechando la falta de luz de la noche y que los niños dormían, se acercó sigilosamente en repetidas ocasiones para realizarles tocamientos en sus partes íntimas. Ya en la segunda noche, el hombre declarado culpable de los cargos buscó repetir la acción atrancando la puerta del cuarto de los menores con una silla y bajando las persianas para ocultar por completo la luz exterior, queriendo volver a realizar tocamientos a los menores de edad. Sin embargo, las víctimas se dieron cuenta de los hechos y evitaron la agresión al oponer resistencia contra su agresor. El caso no salió a la luz hasta que tiempo después, uno de los menores afectados, al encontrarse agobiado y angustiado por la presencia del monitor, le confesó a alguien de su entorno cercano los hechos y le animó a contárselo a sus padres.

Una multa que no tapa el dolor

En concepto de responsabilidad civil, se le condena al pago de una indemnización de 8.000 euros (4.000 euros para cada menor), cantidad que ya ha sido satisfecha e ingresada. Se le concede el beneficio de la suspensión de la condena de prisión por un período de cuatro años, condicionada a no volver a delinquir en ese período, pagar una multa total de 3.456 euros, mantener la prohibición de acercamiento y comunicación con los menores, así como cursar un programa formativo en materia de educación sexual.

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