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Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer de edad avanzada flotando en el río Lérez, Pontevedra

Ha ocurrido en Pontevedra y las autoridades desconocen su identidad u origen debido a la falta de documentación.

Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer de edad avanzada flotando en el río Lérez

Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer de edad avanzada flotando en el río Lérez Europa Press

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Pepe Ribas
Publicado:

La Policía Nacional se encuentra investigando las causas de la muerte de una mujer cuyo cadáver ha sido localizado en el río Lérez, en Pontevedra. El cuerpo sin vida, que según las autoridades era de una persona que tenía entre 70 y 80 años, fue encontrado por un particular en los alrededores del Puente de los Tirantes.

Un particular encontró el cuerpo

La persona encontró a la víctima flotando en el río y puso en conocimiento de los servicios de emergencia gallegos que, diez minutos después de la medianoche, activaron el operativo de rescate del cadáver. Los bomberos de Pontevedra pudieron llevar a cabo el proceso de recuperación del cuerpo de la mujer y lo trasladaron a tierra. Ya con el cadáver fuera del río en el pantalán del puente, el personal de urgencias sanitarias de Galicia 061 que se había desplazado hasta el lugar de los hechos en una ambulancia solo pudo certificar la muerte de la mujer. En el operativo participaron también agentes de la Policía Local de Pontevedra y efectivos de la agrupación de Protección Civil de Pontevedra.

Su identidad sigue sin conocerse

La mujer, que llevaba un bolso enganchado en el brazo, no portaba ningún tipo de documentación, por lo que de momento se desconoce su identidad o su origen. Las autoridades aseguran que no existe en la base de datos ninguna denuncia por desaparición próxima en el tiempo al descubrimiento del cuerpo que pudiera coincidir con las características de la víctima.

Según fuentes del 'Diario de Pontevedra', las autoridades se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia y de poder identificar a la fallecida. No obstante, según las primeras observaciones realizadas a simple vista, no se aprecian indicios que apunten a una muerte violenta.

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